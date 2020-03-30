Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da hayat durma noktasına gelse de Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, lüks araç tutkusunu dizginleyemiyor. Ronaldo'nun zaten daha önceden sahip olduğu Chiron ve Veyron modelleriyle tam bir Bugatti hayranı olduğu bilinmekteydi.

Bugatti Chiron

Geçtiğimiz yıl 16,7 milyon euro değerinde bir Bugatti La Voiture Noire satın aldığı söylenen yıldız oyuncu için bu söylentinin gerçek olmadığı Bugatti tarafından açıklanmıştı. Yine de La Voiture Noire'un tek alıcınının kim olduğunu bilinmezken Porsche'nin patronu Ferdinand Piëch'in satın aldığı iddia edilmişti.

Bugatti La Voiture Noire

Ronaldo'nun bu kez ise başka bir Bugatti siparişi verdiği konuşuluyor. TheSupercarBlog'a göre Portekizli yıldız, sadece 10 adetle sınırlı tutulan bir Bugatti Centodieci siparişi verdi. Centodieci, İtalyanca'da 110 anlamına gelen ve 1990'larda İtalya'da üretilen efsanevi Bugatti EB110'un modernleştirilmiş yeni hali olarak görülüyor.

Bugatti Centodieci

Chiron'u tasarlayan ekip tarafından retro ve modernizmi bir arada kullanan yeni bir gövde çizilirken beş oval hava kanalı ile EB110'un yeni yorumlanmış hali olarak değerlendirildi.

Bugatti EB110

Chiron'dan 100 beygir daha fazla güç üretebilen 8.0 litrelik bir motora sahip Centodieci, 100 km hıza 2.4 saniyede ulaşırken aerodinamik yapısının da etkisiyle maksimum 380 km hıza ulaşabiliyor.

Bu güç ve ayrıcalığı edinmenin bedeli de yaklaşık olarak Chiron'un 3 katına tekabül ediyor. Sadece şanslı 10 kişiden biri olduğu belirtilen Ronaldo'nun sipariş verdiği aracın değeri 9,5 milyon euro olarak dikkat çekiyor.