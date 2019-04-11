Futbol sahalarındaki başarısının yanı sıra otomobillere olan tutkusuyla da bilinen Cristiano Ronaldo, araba koleksiyonuna yeni bir parça daha ekledi. Juventus'un Portekizli süperstarı, Rolls Royce'un piyasaya yeni sürdüğü Cullinan model arabanın sınırlı sayıdaki sahiplerinden biri oldu.

276 bin sterlin değerinde olan Rolls Royce'un 4x4 modelindeki ilk ve tek aracını satın alan başka bir futbolcu ise Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'ta forma giyen Mamadou Sakho. Fransız stoper, 29'uncu yaş günü için kendisine bu arabayı hediye ettiğini belirtmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler