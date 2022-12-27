Futbol dünyasında ses getiren bir röportaja imza atan ve Manchester United'ı adeta yerden yere vuran Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'da istenmeyen adam ilan edilmişti. Manchester United’da ihanete uğradığını ileri ileri süren, kulübe, Ten Hag’a, Ragnick’e Rooney’ye ateş püsküren Portekizlinin röportaj sonrası Manchester United ile yollarını ayıran Portekizli süperstarla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Cristiano Ronaldo: Çok fazla üzerime geliyorlar

Ronaldo, Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu. Portekizli, "Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar." dedi ve ekledi:









'Umurumda değil!'

"Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum. Neyse, umurumda değil."

'Adını (Ralf Ragnick) bile duymadım'

"İnsanlar doğruyu dinlemeli. İhanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da. Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır. Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını (Ralf Ragnick) bile duymadım."

Yollar ayrıldı, teşekkür edildi

Portekizli yıldızın, Dünya Kupası başlamadan önce yayınlanan ‘Piers Morgan Sansürsüz’ programındaki ifadeleri Manchester United tarafından kabul görmedi. United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Manchester United’daki ilk döneminde (2003-2009) 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki takımda ilk 11’e girmekte zorlanıyordu. Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top’a (Ballon d’Or) 5, FIFA En İyi’yi ise 2 defa layık görülen Portekizli süperstara, katkılarından dolayı teşekkür edildi.









Erik ten Hag vurgusu...

Kırmızı Şeytanlar'dan yapılan açıklamada, "Kulüp, Old Trafford’daki iki döneminde çıktığı 346 maçta 145 gol atarak yaptığı muazzam katkısından dolayı kendisine teşekkür ediyor, kendisine ve ailesine gelecekte başarılar diliyor. Manchester United’daki herkes, Erik ten Hag yönetiminde takımın ilerlemesini sürdürmeye ve sahada başarı sağlamak için birlikte çalışmaya odaklanmak istiyor." ifadeleri kullanıldı.

'Yeni bir meydan okuma zamanı geldi'

Kırmızı Şeytanlar'la resmi olarak yollarını ayırması sonrası yeni bir meydan okumaya hazır olduğunu vurgulayan Ronaldo, “Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı olarak sözleşmemizi erken bitirme konusunda anlaştık. Manchester United’ı ve taraftarları seviyorum, bu asla değişmeyecek. Ancak, benim için yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman geldi” ifadelerini kullandı.

Marca, Al Nassr dedi

Yıldız oyuncunun yeni kulübünün neresi olacağı iddiaları manşetleri süslerken, son olarak İspanyol basınından sürpriz bir teklif gündeme gelmişti. Marca'nın manşetten verdiği haberde Cristiano Ronaldo'nun yeni takımının Al Nassr olduğu açıklandı. Cristiano Ronaldo'nun 1 Ocak'tan itibaren Suudi Arabistan ekibinde forma giyeceği öne sürülmüştü.

200 milyon Euro'luk yıllık ücret

Ronaldo'nun Al Nassr'dan 2.5 yıllık sözleşme ile yıllık alacağı ücretin yaklaşık 200 milyon Euro olacağı ifade edilirken Portekizli süperstarın dünyanın en yüksek ücret kazanan sporcusu olması bekleniyordu.

Real mesajı United üzerinden...

United macerasının sona ermesinin ardından Ronaldo'nun 523 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ise kısa süre içerisinde gündem olmuştu. Yaptığı sponsorluk anlaşması sonrası ünlü bir firmanın saatiyle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Ronaldo, Real Madrid iddialarını güçlendirmiş. Ronaldo'nun son paylaşımında taktığı saatte, Real Madrid forması ile Mancester United'a attığı golün kafa vuruşu yer alıyor.





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Yuvasına mı dönüyor?

Ronaldo'nun Manchester United ile yolları ayırmasının ardından Real Madrid'in yaptığı Santiago Bernabeu paylaşımı ve 'Ev' görseli kullanılması Portekizli yıldızın yuvasına geri döneceği şeklinde yorumlanmıştı.

Real Madrid, Jorge Mendes ile görüşmelere başladı

Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Real Madrid tesislerinde antrenman yapan Cristiano Ronaldo ile ilgili atılan bir iddia futbolseverleri heyecanlandırdı. TNT Sports, Real Madrid'in Ronaldo'yu transfer etmek istediğini duyurdu. Habere göre; Madrid, kulüp efsaneleri arasında yer alan Portekizli'nin geri dönüşü için menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başladı.

Real'le 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı

2009 yılında transfer olduğu Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Cristiano Ronaldo, Eflatun Beyazlı ekipte 438 maçta 451 gol ve 131 asistlik performans sergilemişti.







