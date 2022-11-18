Son dönemin olay adamı Cristiano Ronaldo'dan yine flaş açıklamalar... Geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda kullandığı ifadelerle gündemi sarsan, Manchester United'a transferinden, Kırmızı Şeytanlar'ın yönetimine, kariyerinden, son günlerde yaşanan olaylara kadar birçok konuda açıklamalarda bulunan CR7 yine bomba ifadeler kullandı. 37 yaşındaki oyuncunun röportajının ikinci perdesini yayınlandı.

Cristiano Ronaldo'nun Napoli'ye attığı goller

'Ben 3 dakikalığına oyuna alabileceğin bir oyuncu değilim'

Son dönemdeki süreçten dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirten Portekizli süperstar, "Benim de insan olduğumu anlamalılar. Ailemin yanında olmak zorundayım. Kariyerime saygı duyduğun için Manchester City karşısında beni oyuna almıyorsun ama Tottenham karşısında 3 dakikalığına beni oyuna sokmak istiyorsun. Ne anlamsız. Ben 3 dakika kala oyuna alabileceğin bir oyuncu değilim. Erik ten Hag sürekli olarak 'Bana adım attığını, beni beğendiğini vs.' söylüyor. Bunların hepsi basın için" sözleriyle teknik direktörü Hag'a tepkisini yine açıkça dile getirdi.

'Birçok kişi yaptı, ama yüz karası olarak sadece benim adım anılıyor'

Tottenham maçı bitmeden stattan ayrılmasıyla ilgili de, "Bana ek olarak 8 oyuncu daha Rayo Vallecano maçı bitmeden stadyumdan ayrılmıştı. Sadece benim adım anıldı. Geçen yıl birçok oyuncu aynı şeyi yaptı ama yüz karası olarak sadece benim adım anılıyor. Ceza aldıktan sonra eve geldim ve oğlum Cristiano, 'Baba maça gitmiyor musun?' dedi. Olayı öğrenince de 'Eğer dünyanın en iyi oyuncusu sensen, seni nasıl cezalandırabilirler?" dedi" ifadelerini kullandı.

'Dünya Kupası'nda harika olacağım'

37 yaşındaki oyuncu, pazar günü Katat-Ekvador maçıyla başlayacak olan 2022 Dünya Kupası için de, "Dünya Kupası'nda harika bir performans sergileyeceğime inanıyorum. Hem fiziksel hem de psikolojik olarak hazırım. 2-3 yıl daha oynamak istiyorum. 40 yaşında emekli olmayı istiyorum. 40 bence bunun için ideal yaş" yorumunu yaptı.

Daha sonra soru-cevap bölümünden ise ilginç yanıtlar çıktı. İşte o anlar:

'Kariyerimi noktalarım!'

Piers Morgan: "Finaldesiniz. Portekiz-Arjantin. Sen 2 tane attın, Messi de 2 tane attı. Son dakika, golünü attın ve Dünya Kupası'nı kazandınız."

Cristiano Ronaldo: "Bu yaşanırsa kariyerimi noktalarım." (Gülerek)

'Messi harika bir adam'

Piers Morgan: "Seni dışarıda tutuyorum. Messi, gördüğün en iyi futbolcu mu?"

Cristiano Ronaldo: "Evet. Zidane'ı da ekleyebiliriz. Bu arada Messi ile 16 yıl aynı sahneyi paylaştık. Dile kolay! O inanılmaz bir oyuncu. Büyülü. Onunla harika bir ilişkim var. Messi gerçekten saygı duyduğum bir futbolcu. Benim hakkımda her zaman güzel konuşuyor. Futbol için harika işler yapan harika bir adam."

'Messi'yle beraber oynamak...'

Piers Morgan: "Mbappe, Real Madrid'e gitti diyelim. Sen ve Messi, PSG'de bir araya geldiniz..."

Cristiano Ronaldo: "Neden olmasın, bilmiyorum. Asla asla diyemezsiniz"

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'Beni isteyen kulüpler var'

Piers Morgan: "Suudi Arabistan'dan gelen 350 milyon euro'luk teklifi reddettiğin doğru mu?"

Cristiano Ronaldo: "Evet ama birçok kulübün beni reddettiğini söylüyorlar. Tamamen yalan. Beni isteyen kulüpler var. Kendimi kulübümde mutlu ve motive hissettiğim için ayrılmadım."