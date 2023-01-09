Olaylı şekilde Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Cristiano Ronaldo, birçok Avrupa takımıyla ismi anılmasına rağmen Dünya Kupası'ndan sonra Al Nassr ile sözleşme imzalayıp tüm dünyayı şaşırtmıştı.





MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI

Al Nassr ile 2,5 yıl için 500 milyon euro(yaklaşık 535 milyon dolar) alacağı öne sürülen Portekizli yıldızın yıllık maaşı reklam anlaşmalarıyla beraber 214 milyon doları bulacak. Bu sayede Ronaldo, 2017'de 168.5 milyon dolarla sözleşme imzalayan Lionel Messi'nin rekorunu kırmış olacak.

İLK GÜNLERİ ŞANSSIZ BAŞLADI

Ronaldo'nun Al Nassr'a transferi gerçekleştikten sonra ilk maç yoğun yağıştan dolayı 24 saat ertelenmişti. Bununla beraber Manchester United'da oynarken ligde Everton'a kaybettikleri maçta genç bir taraftarın telefonunu kırması sebebiyle iki maç ceza almıştı. Cezasını Al Nassr'da çekecek olan 37 yaşındaki yıldız, taraftarıyla buluşmak için biraz daha beklemek zorunda.

LİSANSI ÇIKARILAMADI

Al Nassr'ın yabancı kontejanının dolu olmasından dolayı henüz lisansı çıkmayan Cristiano Ronaldo, Arabistan ekibinin yabancı futbolcularından birinin ayrılmasını bekliyor. Sözleşmesi feshedilmesi beklenen futbolcu eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar. Beşiktaş 'ta aralıklarla oynadığı iki senede de şampiyonluk yaşayan Aboubakar'ın tekrar siyah beyazlılara dönmesi ihtimaller dahilinde.





17 ODA KİRALADI

Arabistan'daki hayatının ilk günlerinde ailesiyle beraber Riyad'da bir otelde konaklayan Ronaldo hem ailesi hem de güvenlik görevlileri için otelin iki katını kapattı. 17 oda için toplamda 250 bin pounddan fazla para ödeyecek olan Ronaldo ilk günlerinden özel hayatıyla gündeme geldi.