Futbol dünyasında ses getiren bir röportaja imza atan ve Manchester United'ı adeta yerden yere vuran Cristiano Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar'da istenmeyen adam ilan edildi. Manchester United’da ihanete uğradığını ileri ileri süren, kulübe, Ten Hag’a, Ragnick’e Rooney’ye ateş püsküren Portekizlinin röportaj sonrası Manchester United oyuncuları tarafından Whatsapp grubundan çıkarılığı iddia ediliyordu. Grubun yöneticilerinin de Harry Maguire ile Scott McTominay olduğu belirtilmişti.

Cristiano Ronaldo: Erik ten Hag'a saygı duymuyorum

Ronaldo, Manchester United'a transfer olma sürecinden teknik direktör Erik ten Hag ile yaşadığı krizlere, Wayne Rooney'nin hakkında yaptığı eleştirilerden Ralf Rangnick dönemine kadar bir çok konuda açıklamalarda bulundu. Portekizli, "Manchester United bana ihanet etti. Erik ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı göstermem. Çok fazla üzerime geliyorlar ve beni sürekli takımdan ayrılmam için zorluyorlar." dedi ve ekledi:

'İhanet uğramış gibi hissediyorum'

"Kötü gidişatın sebebi benmişim gibi gösteriliyorum. Sadece teknik direktör değil kulüpteki birkaç kişi daha bunu yapıyor. İhanet uğramış gibi hissediyorum. Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum. Ama neyse umurumda değil."









'Nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız?'

"İnsanlar doğruyu dinlemeli. İhanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da. Manchester United, Sir Alex Ferguson'ın görevden ayrılmasından sonra hiçbir gelişim gösteremedi. İlerleme sıfır. Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını (Ralf Ragnick) bile duymadım."

Yollar ayrıldı, teşekkür edildi

Portekizli yıldızın, Dünya Kupası başlamadan önce yayınlanan ‘Piers Morgan Sansürsüz’ programındaki ifadeleri Manchester United tarafından kabul görmedi. United, Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Manchester United’daki ilk döneminde (2003-2009) 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 de Premier Lig kupası kazanan Ronaldo, teknik direktör Erik ten Hag yönetimindeki takımda ilk 11’e girmekte zorlanıyordu. Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top’a (Ballon d’Or) 5, FIFA En İyi’yi ise 2 defa layık görülen Portekizli süperstara, katkılarından dolayı teşekkür edildi.

'Doğru zaman geldi!' Ronaldo'nun ilk sözleri...

Portekiz ile birlikte Dünya Kupası için Katar’da olan Ronaldo, yaptığı açıklamada, “Manchester United ile yaptığımız görüşmelerin ardından karşılıklı olarak sözleşmemizi erken bitirme konusunda anlaştık. Manchester United’ı ve taraftarları seviyorum, bu asla değişmeyecek. Ancak, benim için yeni bir meydan okuma aramak için doğru zaman geldi” ifadelerini kullandı.









Ashton'dan Ronaldo açıklaması

Dünya Kupası arasında Haaland'ı kiralamak için Manchester City'ye teklif yapan ve sosyal medyanın gündemine oturan Ashton United, bu ayrılık sonrası Ronaldo'yla ilgili açıklama yaptı. Portekizli yıldızla ilgilenmediklerini duyuran Ashton'un resmi Twitter hesabından "Sosyal medyadaki raporların aksine kulübümüz, Man United'dan ayrılan Ronaldo için teklif yapmayacak." tweeti atıldı. Bu tweet, kısa süre içerisinde etkileşim yağmuruna tutulurken futbolseverler, esprili yorumlarda bulundu.

Daily Mirror'dan Mbappe iddiası

Geçtiğimiz günlerde İngiliz Daily Mirror, United, Fransız Ronaldo'nun yerine Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmak için 150 milyon Sterlin ödemeye hazır olduğunu okurlarına duyurmuştu. United'ın ayrıca Avrupa’da Mbappe için haftada 500.000 Sterlin’i de gözden çıkarmış durumda olduğu ifade edilmişti. Mbappe, 2021’de Real Madrid’e imza atmaya hazırdı, ancak bu hamleden vazgeçti ve bunun yerine geçen mayıs ayında 2025’e kadar PSG ile kazançlı bir sözleşme uzatmayı seçmişti.

Instagram paylaşımı gündem oldu

Geleceği merak konusu olan ve Portekiz Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı kazanmanın planlarını yapan Ronaldo'nun 501 milyon takipçili Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ise kısa süre içerisinde gündem oldu.

Yaptığı sponsorluk anlaşması sonrası ünlü bir firmanın saatiyle çekildiği fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Ronaldo, Real Madrid iddialarını güçlendirdi. Ronaldo'nun son paylaşımında taktığı saatte, Real Madrid forması ile Mancester United'a attığı golün kafa vuruşu yer alıyor.

Real Madrid de mesajı verdi

Ronaldo'nun Manchester United ile yolları ayırmasının ardından Real Madrid'in yaptığı Santiago Bernabeu paylaşımı da transfer iddialarını güçlendirdi. Karim Benzema, sakatlığının ardından Fransa Milli Takımı'ndan çıkarılmıştı. Uzun sürmesi beklenen bu sakatlığın ardından Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e dönebileceği yüksek sesle konuşuluyor. Sport; yıldız oyuncunun United'a veda etmesi halinde 6 aylığına Real forması giyebileceğini duyurmuştu.

Real'le 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı

2009 yılında transfer olduğu Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan Cristiano Ronaldo, Eflatun Beyazlı ekipte 438 maçta 451 gol ve 131 asistlik performans sergilemişti.









Sosyal medyada kral

Dünya futbolunun yaşayan efsanelerinden biri olan ve Manchester United'dan ayrılması gündemde olan Cristiano Ronaldo'nun şu an tek amacı, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşamak. 37 yaşına gelen ve muhtemelen kariyerinde son kez bu kupada mücadele eden Ronaldo, geçtiğimiz günlerde ünlü Louis Vuitton firması için ezeli rakibi Lionel Messi ile birlikte reklam çekiminde yer almıştı.

İkilinin aynı anda sosyal medya hesapları Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafları, beğeni rekorları kırdı. Böylece Ronaldo, Instagram'da iki rekor birden kırdı. CR7'nin, Messi ile olan fotoğraf paylaşımı 37 milyonu aşkın (Messi'nin aynı paylaşımı da 30 milyon beğeniye yaklaştı.) beğeniyle Instagram'ın bir kişi için en çok beğenilen paylaşımı oldu.

'Ben kurşun geçirmezim'

Portekizli süperstar, takipçi sayısında da 500 milyonu aşan ilk kişi olarak da kayıtlara geçti. Bu arada H Grubu'nda24 Kasım'da Gana ile karşılaşacak Portekiz'de Ronaldo, United'ı hedef alan son röportajıyla ilgili olarak da "Ben kurşungeçirmezim. Demirden bir elbise giyiyorum. Diğerlerinin ne düşündüğü önemli değil. Ben ne zaman istersem, o zaman konuşurum" ifadelerini kullandı.





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