Geçtiğimiz günlerde yeni doğan ikizlerinden oğlunu kaybeden Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, takımının Liverpool ile oynadığı maçta kendisine destek olan taraftarlara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile teşekkür etti.

Premier Lig'de Manchester United'ın Liverpool'la karşılaştığı maçta tribünlerde yer alan taraftarlar, Portekizli yıldızın forma numarası olan 7. dakikada kendileriyle özdeşleşen 'You'll Never Walk Alone' (Asla yalnız yürümeyeceksin) şarkısını söylemişti.

Mücadelede forma giyemeyen yıldız futbolcu, sosyal medya hesabından o anların videosunu paylaşarak, kendisine destek olan Liverpool taraftarlarına teşekkür mesajı yayınladı.

Cristiano Ronaldo'nun paylaşımı şu şekilde:

"Tek dünya... Tek spor ... Tek küresel aile... Teşekkürler, Anfield. Ben ve ailem bu saygı ve şefkat anını asla unutmayacağız."



