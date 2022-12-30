2022 yılının en çok konuşulan adamlarından birisi şüphesiz ki Cristiano Ronaldo... Manchester United'da özellikle teknik direktör Erik ten Hag'la yaşadığı sorunlar nedeniyle efsanesi olduğu Kırmızı Şeytanlar'da bekleneni veremeyen, Tottenham maçında stadyumu erken terk etmek gibi belki de kendisinden beklenmeyen tavırlar sergileyen Cristiano Ronaldo'nun geleceği merak konusuydu.

'3 günlük ceza küçük düşürücüydü'

CR7, Portekiz Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası için Katar'dayken beklenen olmuş ve ManU, 37 yaşındaki futbolcu ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu. Bu süreçte Ronaldo verdiği röportajda ise çarpıcı ifadeler kullanarak gündemi sarsmıştı. Tecrübeli oyuncu, ihanete uğradını söylemiş ve "Bir maçın bitimine 3 dakika kala oyuna alınmak kabul edebileceğim bir şey değil. Üzgünüm, ben o tür bir oyucu değilim. Kulübün bana verdiği 3 günlük ceza küçük düşürücüydü. Bence bu şekilde davranmam kulübün bir stratejisiydi. Manchester United'ın iletişim stratejisinden çok çok çok çok hayal kırıklığına uğradım" ifadelerini kullanmıştı.









Real Madrid detayı...

Bu polemik ve gelişmelerin ardından yıldız futbolcu kişisel sosyal medya hesabından saatinin ön planda olduğu bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu fotoğrafta direkt olarak dikkat çeken saatte Ronaldo'nun, Real Madrid forması giyerek United'a attığı golün fotoğrafının olması transfer söylentilerini de beraberinde getirmişti. Tam bu sırada da Madrid, Santiago Barnebau'nun fotoğrafını paylaşınca transfer fitili ateşlenmişti.

5 maçta 1 gol

Portekiz Milli Takımı'nda da hoş karşılanmadığı iddia edilen Ronaldo tüm bu olumsuzluklar ve dedikodularla Dünya Kupası'na başladı. Çeyrek finalde Fas'a 1-0 kaybederek dev turnuvaya başlayan Portekiz'de yıldız oyuncu 5 maça çıktı ve 1 gol attı.





'Haberler doğru değil' demişti

Dünya Kupası sırasında CR7 için Suudi Arabistan ekibi Al Nassr iddiaları da ortaya atılmıştı. Efsanevi futbolcunun, Luiz Gustavo, Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar gibi ülkemizden tanıdık isimlerin de formasını giydiği Nassr'la senelik 200 milyon Euro'luk rekor maaşla 2.5 yıllık sözleşme imzalayacağı öne sürülmüştü. Portekiz'in, İsviçre'yi 6-1 yendiği ve milli takımda tam 14 yıl sonra ilk kez yedek kaldığı maçın ardından Ronaldo, "Al Nassr haberleri doğru değil" açıklamasını yapmıştı.

İşte kazanacağı ücret

Ancak bugün Arap Yarımadası'nda çıkan haberlere göre Ronaldo, Al Nassr'la iki yıllık sözleşme imzaladı. CBS Soccer'ın haberine göre Portekizli süperstar söylenildiği gibi yılda 200 milyon Euro değil, 75 milyon Dolar kazanacak. Haberde; Al Nassr'ın cumartesi günü Al Khaleej'e karşı oynayacağı deplasman maçının ardından anlaşmayı resmi olarak açıklayacağı da kaydedildi.

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