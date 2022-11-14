Manchester United'daki ikinci dönemi istenilen şekilde ilerlemeyen Cristiano Ronaldo, gündemdeki birçok konuya ilişkin net açıklamalar yaptı.

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RONALDO'DAN GÜNDEMİ SARSAN AÇIKLAMALAR

Portekizli yıldız, ünlü gazeteci Piers Morgan ile TV röportajı için bir araya geldi. 90 dakikalık röportajın detayları da The Sun aracılığıyla medyaya sunuldu.

Suçlamalardan bıktı

Cristiano Ronaldo'nun gündemi sarsacak bu röportajı vermesindeki ana nedenin üzerine atılan suçlamalar olduğu belirtildi. Portekizli yıldızın kendisine yönelik sunulan ithamlardan, küçümsemelerden, bitmeyen suçlamalardan artık bıktığı ve gündemdeki konulara açıklık getirmek istediği ifade edildi.





İkinci dönem istenilen gibi olmadı

Cristiano Ronaldo, 2003-09 arasında formasını giydiği Manchester United'a 2021'de Juventus'tan transfer olarak geri dönmüştü. Geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinin forması altında 24 golle takımın en golcü ismi olsa da United, ligi altıncı sırada bitirebilmişti.

'Kalbimin sesini dinledim'

Juventus sonrası Manchester City'ye transferi gündeme gelen Cristiano Ronaldo, Sir Alex Ferguson etkisiyle kalbinin sesini dinleyerek United'a döndüğünü belirtti. Yaptığı açıklamada Ronaldo, "Kalbimin sesini dinledim. Sir Alex bana 'Manchester City'ye gidemezsin' dedi. Ben de 'Tamam Patron' dedim" ifadelerini kullandı.





Ten Hag ile hayal kırıklığı

Manchester United, 2022'nin yaz aylarında Erik ten Hag ile uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Cristiano Ronaldo, Temmuz ayında takımdan ayrılmak istemişti ki United'da kalsa da menajer Ten Hag ile ilişkisi sürekli gergin seyretti.

Cristiano Ronaldo, takımda kalma kararının karşılığını alamadı ve Premier Lig'de sadece 4 maça ilk 11'de başlayabildi. Zaman zaman hayal kırıklığına uğradığını gösterdi. Geçtiğimiz ay Tottenham maçında oyuna girmeyi reddetti ve erken şekilde Old Trafford'u terk etti.





Portekizli yıldızın Tottenham maçındaki hareketi, Chelsea ile oynanacak mücadelede kadro dışı kalmasına neden oldu. Cristiano Ronaldo, sonrasında takıma dönse de Piers Morgan'a Erik ten Hag hakkındaki görüşlerini net şekilde ifade etti.

'Ona saygı duymuyorum!'

Kariyerinin en zor dönemlerini yaşayan Cristiano Ronaldo; Erik ten Hag konusunda yaptığı açıklamada, "Ona saygı duymuyorum. Çünkü o da bana saygı göstermiyor. Eğer bana saygınız yoksa ben de size asla saygı duymam" ifadelerini kullandı.





Rangnick de hedefte: 'Adını bile duymadım'

Cristiano Ronaldo'nun ikinci Manchester United döneminde Ole Gunnar Solskjaer sonrası Ralf Rangnick göreve getirilmişti. United'ın durumu Rangnick döneminde de iyileşme göstermedi ve Portekizli yıldız, kariyerinin son 10 yıllık bölümünün büyük kısmını sportif direktör olarak geçiren Rangnick'in teknik direktörlük yapma yeterliliğini sorguladı. Yaptığı açıklamada Ronaldo, "Bir teknik direktör bile değilseniz nasıl Manchester United'ın başındaki patron olacaksınız? Adını bile duymadım" ifadelerini kullandı.

Rooney'e cevap: Ondan daha yakışıklıyım

Cristiano Ronaldo, kendisine saldıran ve United'ın ondan kurtulması gerektiğini belirten isimleri ve benzer görüşleri paylaşan eski takım arkadaşı Wayne Rooney'i manşet olma çabalarıyla küçümserken konuya ilişkin, "Rooney'nin beni neden bu kadar kötü eleştirdiğini bilmiyorum. Muhtemelen o kariyerini bitirmişken ben hala üst düzeyde oynadığım için... Ondan daha yakışıklı olduğumu söylememe gerek yok" açıklamasını yaptı.





'İhanete uğradım'

Röportajda Erik ten Hag açıklamaları gibi en dikkat çeken noktalardan biri de 'ihanet' söylemi oldu. Kulüpte 'günah keçisi' ilan edilmeye çalışıldığını belirten Cristiano Ronaldo, "Bunu yapan sadece teknik direktör değil, kulüp içinde 2-3 adam da var" dedi.

Morgan'ın yöneticilerin kendisinden kurtulmaya çalıştığını hissedip hissetmediğine ilişkin sorusuna ise Cristiano Ronaldo, "Buna cevap vermemeliyim. Bilmiyorum... Ama neyse umurumda değil. İnsanlar doğruyu dinlemeli. Evet, ihanete uğramış hissediyorum. Bazılarının beni burada istemediğini hissediyorum. Sadece bu sezon değil geçen sezon da" şeklinde yanıt verdi.

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'Hiçbir gelişme görmedim'

Sir Alex Ferguson sonrası Manchester United'ın hiç iyi durumda görünmediğini belirten Portekizli yıldız, "İlerleme sıfırdı. Sir Alex ayrıldığından beri kulüpte hiçbir gelişme görmedim. Hiçbir şey değişmemişti" dedi.

'Taraftarlar gerçeği bilmeli'

United'a geldiğinde dünyanın en iyi oyuncularıyla sözleşme imzalayamayacağını ve bunun en iyi kupaları kazanma şanslarını daha da zorlaştığını öğrenince hayal kırıklığına uğradığını belirten Ronaldo, "Bence taraftarlar gerçeği bilmeli. Bu kulüp için en iyisini istiyorum. Bu yüzden Manchester United'a geldim. Ama burada City, Liverpool ve hatta şu anki Arsenal gibi en üst seviyeye ulaşmamıza yardımcı olmayan bazı şeyler var. Bence bir noktada bu kulüp zirvede olmalı ama ne yazık ki değil" dedi.





'Çok şeyi değiştirmeleri gerekiyor'

Manchester United'da radikal değişiklikler olması gerektiğini belirten Cristiano Ronaldo, "Picasso'nun dediği gibi bir şeyi yeniden yaratmak için önce onu yok etmeniz gerekiyor. Buna benimle başlarlarsa bu sadece benim bir sorun. Manchester United'ı seviyorum, taraftarları seviyorum. Onlar her zaman benim yanımdalar. Ama farklı bir şeyler adına çok, çok şeyi değiştirmeleri gerekiyor" dedi.

'Herkes durumun farkında'

Sir Alex Ferguson'ın kulübün mevcut durumuna ilişkin düşünceleri konusunda ise Portekizli yıldız, "Kulübün hak ettiği yolda olmadığını herkesten daha iyi biliyor. Elbette farkında. Herkes farkında. Bunu göremeyenler... Görmek istemedikleri için kör taklidi yapıyorlar" ifadelerini kullandı.