EURO 2020'yi 4 maçta attığı 5 golle kapatan Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Adı eski takımları Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi PSG ile de anılan Ronaldo, geleceğiyle ilgili son kararını verdi. Cristiano Ronaldo son 15 yılda dünya futboluna damga vurduğu gibi EURO 2020'nin de en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

36 yaşındaki yıldız futbolcu Fransa, Almanya ve Macaristan'la yer aldıkları 'Ölüm Grubu'nda 5 gol, 1 asistlik müthiş performansıyla Portekiz'i son 16'ya taşımayı başarmıştı. Ronaldo attığı gollerle Miroslav Klose'yi (19 gol) geçerek Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerinin en golcü futbolcusu (21 gol) unvanını da eline geçirmişti.









Finallerin golcüsü oldu

Süper yıldız ayrıca milli takım kariyerinde 109 gole ulaşarak tarihin en golcü oyuncusu olan Ali Daei'yi de yakalamayı başarmıştı. 36 yaşındaki yıldız aynı zamanda EURO 2020'de attığı 5 golle Michel Platini'yi (9 gol) geçerek Avrupa Futbol Şampiyonası finallerinin en golcü oyuncusu (14 gol) olmayı başarmıştı.

Yeni adresi neresi olacak?

Gündemden düşmeyen Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı ise dünya futbolunun 1 numaralı konusu haline geldi. Portekizli yıldızın adı son dönemde eski takımları Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Fransız devi PSG ile de anılıyordu.

36 yaşındaki yıldız ismin sezonun sona ermesiyle birlikte lüks arabalarını Torino'dan aldırarak Portekiz'e göndermesi de ayrılık iddialarını güçlendirmişti.





İlgili Haberler Ozan Kabak için Leverkusen iddiası





Juventus'ta kalmaya karar verdi

İtalyan La Gazetta Dello Sport gazetesi ise Cristiano Ronaldo ile ilgili çarpıcı bir iddiayı sayfalarına taşıdı. Habere göre Ronaldo, Şampiyonlar Ligi kupasını Juventus ile de kazanabileceğini kanıtlamak için takımda kalmaya karar verdi. Ayrıca Juventus ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Ronaldo'nun Torino ekibi ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı da ifade edildi.

Portekizli yıldız Juventus'ta 2 Serie A, 2 İtalya Süper Kupası ve 1 Lig Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ronaldo, Torino ekibiyle çıktığı 133 maçta 101 gol ve 22 asistlik performans sergiledi.