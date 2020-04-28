Corona virüs sebebiyle dünyada birçok futbol ligi gibi İtalya Serie A'da ligi ertelemişti. Bu karar sonrasında ülkesine giden ve karantina günlerini Portekiz'de geçirmeyi tercih eden Cristiano Ronaldo, virüsün etkisinin azalmaya başlaması nedeniyle liglerin önümüzdeki aylarda yeniden kaldığı yerden devam edecek olması üzerine İtalya'ya dönme kararı aldı.

İtalya basınından yer alan habere göre; Ronaldo, bu hafta Madeira'dan ayrılarak Torino'ya gidecek. Portekizli yıldızın İtalya'da ilk 14 gün karantina altında kalacağı ifade edildi.

Daha sonra ise Juventus'un antrenmanlara başlaması durumunda, takımla çalışmalara katılacağı bildirildi.