Karantina günlerini Portekiz'de geçirmeyi tercih eden Cristiano Ronaldo, İtalya'ya geri dönmeye karar verdi. İtalya basınından yer alan habere göre; Ronaldo, bu hafta Madeira'dan ayrılarak Torino'ya gidecek. Juventus'ta liglere ara verildikten sonra Portekiz'de kendi otelinde inzivaya çekilen Ronaldo'dan flaş bir karar geldi.

Portekizli yıldızın İtalya'da ilk 14 gün karantina altında kalacağı ifade edildi.



