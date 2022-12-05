İtalyan devi Juventus'ta geçtiğimiz günlerde Başkan Andrea Agnelli ve bütün yönetim kurulu üyeleri istifa etmişti.

Daha sonra gündeme oturan bu istifalarının sebebinin Mayıs 2021'den bu yana Juventus'a yönelik 'Prisma' ismiyle yürütülen soruşturma olduğu öğrenildi.





SORUŞTURMANIN SEBEBİ

İtalya Serie A'yı en fazla kazanan takım olan Juventus'a karşı yürütülen bu soruşturmanın sebebi 2019/2020 sezonu ve 2020/2021 sezonlarında futbolcu transferleri ve maaşları üzerinden haksız sermaye kazancı elde edilmesi...

RONALDO HAREKETE GEÇTİ

2022 Dünya Kupası'nı kazanmak için Portekiz Milli Takımı ile Katar'da mücadele eden Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde, verdiği bir röportajda söylediği sözler nedeniyle Manchester United ile yollarını ayırmak zorunda kalmıştı.

2018 yılında 117 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olan ve 2021 yılına kadar İtalyan kulübünün formasını giyen yıldız oyuncu, Juventus'a açılan davanın ardından harekete geçti.





GİZLİ ANLAŞMA

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Ronaldo, 2021'de ayrıldığı Juventus ile Covid salgını sırasında gizli bir anlaşma yaptı. Çünkü bu anlaşma borsada ya da kulüp bilançosunda yer almadı.





Portekizli yıldız, avukatlarına danıştıktan sonra bu anlaşmadan doğan yaklaşık 20 milyon Euro'nun kendisine ödenmesini istedi.





İSTİFADAN BİR HAFTA SONRA

Ronaldo, Juventus yönetiminin istifasının üstünden bir hafta geçmesinin ardından İtalyan kulübünden ödemeyi talep etti.

Başkan Agnelli, Başkan Yardımcısı Pavel Nedved ve Genel Müdür Maurizio Arrivabene de istifa edenler arasında olduğı için Ronaldo'nun talebine henüz yanıt verilmedi.