Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lionel Messi için bomba bir bilgiye ulaşıldı. Suudi Arabistan temsilcisi olan Al Nassr, geçtiğimiz günlerde dünya yıldızı olan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattı. Şimdi de ligde ezeli rakibi olan Al Hilal, transfer listesine süperstar Lionel Messi'yi eklediği öğrenildi. Suudi Arabistan ekibinin Messi için ödeyeceği tutarı duyanlar adeta şaşkına döndü. Al Hilal'in Messi için verdiği teklif, Cristiano Ronaldo'nun rekor maaşından daha yüksek. İşte detaylar...





PENALTILAR SONUCUNDA DÜNYA KUPASI ARJANTİN'İN OLDU

Uzatmalarda 108. dakikada Lionel Messi, takımını 3-2 öne geçirirken 118. dakikada Kylian Mbappe, penaltıdan durumu 3-3 yaparak bir kez daha skoru eşitledi. Penaltılarda Arjantinli oyuncular 4'te 4 yaparlarken Fransa, 4 penaltı vuruşundan 2'sini kaçırdı. Futbol tarihi boyunca unutulmayacak final maçından zaferle ayrılan Lionel Messi’li Arjantin, 1986’da Maradonalı takımdan sonra özlemle beklediği Dünya Kupası’na uzandı.





MESSI'NİN İLK KUPASI

Katar’da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin, Lionel Messi’nin de yıldızlaştığı mücadelede şampiyonluk sevinci yaşadı. Lionel Messi, kariyerindeki 2’nci Dünya Kupası finalinde ilk şampiyonluğunu kazandı. Messi 2014 yılında Arjantin formasıyla, Almanya’ya karşı final mücadelesinde uzatmalarda 1-0 kaybetmişti. Almanya’da Mario Götze’nin uzatma devrelerinde attığı gol ile kaybeden Arjantin’de Lionel Messi, 2014’te kaybettiği finali Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde telafi etti.

DÜNYADAN ÖVGÜLER YAĞDI

2022 Katar’da şampiyonluğu elde eden Arjantin’de tüm dünya Lionel Messi’yi konuştu. Kariyerindeki en büyük eksik olan Dünya Kupası’nı nihayet kazanarak tarihe geçen Messi, sadece ülkesinde değil her yerde en büyük ilan edildi.

Messi’nin Şampiyonlar Ligi’ni 4 kez kaldırması, Ballon D’or’u tam 7 kez kazanması ve son olarak Dünya Kupası zaferi tüm futbolseverlerin alkışını kaptı. ‘Tarihin en iyisi’ olarak lanse edilirken dünkü gazete manşetleri de tamamen ünlü yıldıza ayrıldı. Dünyanın dört bir yanındaki bütün gazetelerde birinci sayfalar tamamen Messi ile doldu.





TRANSFER OLDU

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Suudi ekibinin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tarih yazılıyor. Bu, kulübümüze daha da büyük başarılar elde etmek için ilham vermekle kalmayıp, ligimize, milletimize ve gelecek nesillere, erkek ve kız çocuklarına kendilerinin en iyi versiyonu olmaları için ilham verecek bir imza. Yeni evine hoş geldin Ronaldo” ifadelerine yer verildi.





KAZANACAĞI ÜCRET

Kulüpten yapılan açıklamada Ronaldo'nun kazanacağı ücret belirtilmezken Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre ticari anlaşmalar da dahil olmak üzere yılda yaklaşık 200 milyon Euro kazanacak.

LAPORTA'DAN MESSİ SÖZLERİ

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Lionel Messi hakkında çıkan haberler sonrası açıklamada bulundu. Arjantinli yıldızın tarihin en iyi futbolcusu olduğunu belirten Laporta, "Leo'nun bir gün yeniden Barcelona'ya dönmesini çok isteriz. Ancak şu anda o, PSG'nin oyuncusu ve kulübüyle bir sözleşmesi var" ifadelerini kullandı.

AL-HILAL, MESSI FORMALARINI SATIŞA ÇIKARDI

Suudi Arabistan Ligi'nde Al-Nassr'ın ezeli rakibi Al-Hilal, Lionel Messi yazılı formalarını resmi ürün satışı gerçekleştirdiği mağazasında satışa sundu. Almanya'dan Bild'in derlediği haberde "Messi'nin bundan haberi var mı?" ifadeleri kullanıldı.

Bild'de yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

"PSG'nin yıldızı Messi bunu gördü mü? Suudi kulübü Al Hilal'in resmi mağazasında Messi formaları yer alıyor. Fotoğraflar, CR7'den sonra Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a taşınmak üzere olduğunun bir göstergesi mi?

Twitter kullanıcısı Naimul Rafin, bir satış standında Messi formasının fotoğrafını paylaştı ve şöyle yazdı: Messi formaları Al Nassr'ın Suudi Arabistan'daki en büyük rakibi Al Hilal'in resmi mağazasında. Olağan dışı. Messi formalarını satmak, Al-Nassr'ın ezeli rakipleri Al Hilal'in bir pazarlama hilesi de olabilir. Ne de olsa Parisli Messi aynı zamanda Ronaldo'nun en büyük rakibi."





PSG İLE ÖZEL MAÇ

PSG, 18 Ocak'ta Al Nassr ve Al Hilal'in yıldızlarından oluşan karma takım ile özel maç yapacak. PSG; Mbappe, Neymar gibi yıldızları kadrosunda bulundururken Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşayan Arjantin'in kaptanı Messi de forma giyiyor. Dünya Kupası'nda Ronaldo ve Messi karşılaşması çok beklense de Portekiz'in Fas'a elenişi sonrası bu beklenti boşa çıktı. PSG'nin özel maça Messi'yi de getirmesi bekleniyor.





ÇILGIN TRANSFER TEKLİFİ

Paris Saint-Germain ile sezon sonu sözleşmesi biten dünya yıldızı Lionel Messi için Suudi Arabistan temsilcisi Al-Hilal çılgın bir ücret teklif etti. CNN haberine göre Al- Hilal, süper yıldıza yıllık 350 milyon euro önerecek. Messi'nin bu bedeli kabul etmesi durumunda alacağı ücret futbol dünyasının en yüksek maaşı olacak.

Öte yandan Calciomercato'nun haberine göre Lionel Messi, bu transfere ve alacağı ücrete sıcak baktığı iddia edildi.

(Skorer)