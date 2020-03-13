Cristiano Ronaldo'dan corona virüsü olan Daniele Rugani’ye destek

İtalya’nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani’ye destek verdi.

13 Mart 2020, Cuma 20:57 Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo'dan corona virüsü olan Daniele Rugani’ye destek

İtalya’nın Juventus takımında forma giyen Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) bulaşan takım arkadaşı Daniele Rugani’ye destek verdi. Twitter hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, mesajına "Bugün bir futbolcu olarak değil, bir evlat, bir baba ve bütün dünyayı etkileyen gelişmelerden endişelenen bir insan olarak konuşuyorum." şeklinde başladı.

Dünyanın zor bir zamandan geçtiğini belirten Ronaldo, "İnsan hayatı her şeyden önemlidir. Takım arkadaşım Daniele Rugani gibi virüsle savaşan herkesin yanındayım." ifadelerini kullandı.

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