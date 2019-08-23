Serie A ekiplerinden Juventus’un formasını giyen Portekizli süperstar Cristiano Ronaldo, İtalya’da TVI kanalına oldukça mütevazı açıklamalarda bulundu. İspanya’da Real Madrid’de oynadığı dönemde Barcelona’da görev yapan Lionel Messi’den övgü dolu sözlerle bahseden 34 yaşındaki futbolcu şu ifadeleri kullandı: “Onunla oturup bir akşam yemeği yeme fırsatımız olmadı. Ancak gelecekte neden olmasın? Bununla ilgili bir problemim olmaz. Spordaki bu tür rekabetlerin bir önemi var. Birbirimizi var ediyoruz.”

‘41 yaşıma kadar oynayabilirim’

“Formula 1’de Ayrton Senna ve Alain Prost vardı, onlar da büyük bir rakipti. Michael Jordan’ın da büyük rakipleri vardı. Ayrıca 41 yaşıma kadar kariyerime devam etmek istiyorum. Kendimi fiziksel açıdan iyi durumda hissediyorum. Benim hayat prensibim anı yaşamak üzerine kuruludur. Anın tadını çıkarmaya bakıyorum. Artık para kazanmak için futbol oynamaya ihtiyacım yok, finansal açıdan refaha erdim.”