Günler önce dünya futbolunun en sansasyonel transferlerinden biri gerçekleşmiş, Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a imza atmıştı. 37 yaşındaki futbolcu 2.5 yıllık sözleşme karşılığında tam 500 milyon Euro'luk teklife 'evet' demişti.

Tanıdık isimlerle takım arkadaşı

İmzaların atılmasının ardından yıldız oyuncu tanıdık isimlerin de takım arkadaşı olmuştu. Ünlü teknik direktör Rudi Garcia'nın çalıştırdığı Al Nassr'da eski Beşiktaşlılar Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar'ın yanı sıra eski Fenerbahçeli Luiz Gustavo da forma giyiyor.





'ABD, Katar, Dubai gibi yerlere gitmeyeceğim'

Dünya futbol tarihinin en çok kazanan oyuncusu unvanını da alan CR7'nin bu transfer kararı kimi kesimler tarafından olumlu karşılansa da bir kesim de Portekizli süperstarı oldukça eleştirdi. Yıllar önce verdiği röportajda, 'Kariyerimi zirvede tamamlamak istiyorum. ABD, Katar, Dubai gibi yerlere gitmeyeceğim' ifadelerini kullanan yıldız oyuncunun bu görüntüleri de transfer sonrasında gündem olmuştu.

10 milyon takipçi

Al Nassr ise Ronaldo transferini açıklamasıyla adeta tüm dünyada inanılmaz bir reklam yapmış oldu ve adını duyurdu. Tecrübeli oyuncunun transferi öncesinde Instagram'da 900 binden az takipçisi olan Sarı-Lacivertliler'i bugün 10 milyondan fazla kişi takip etmeye başladı. Öyle ki Suudi ekibinin maçlarının da artık Avrupa'da verileceği iddia ediliyordu.

Arıza nedeniyle maç ertelenmişti

Ronaldo'yla birlikte yayın kitlesini artıran Suudi Arabistan Ligi'nde Al Nassr transfer sonrasındaki ilk maçına bugün çıktı. 12. hafta maçında Sarı-Lacivertliler'in rakibi Al Taee'ydi. Aslında mücadelede dün oynanacaktı fakat yoğun yağış sebebiyle stadyumda elektrik arızası oluştu. Bu nedenle de karşılaşma bugüne ertelenmişti.





CR7 tribünden izledi

Al Nassr’ın, yabancı kontenjanının dolu olması sebebiyle Cristiano Ronaldo’ya henüz lisans çıkaramaması nedeniyle CR7'nin ilk yarıyı tribünde izlediği karşılaşmada Anderson Talisca yıldızlaştı. Al Nassr güçlü rakibini Brezilyalı yıldızının 42 ve 47. dakikalarda attığı gollerle 2-0 devirdi. Talisca'nın 42. dakikada attığı ilk golde de Ronaldo'nun sevinci ekrana yansıdı. Portekizli yıldız tribünde büyük sevinç yaşadı. İkinci yarıda CR7'nin tribünde olmaması ise dikakt çekti.

Haftayı lider kapattı

Bu sonuçla puanını 29'a çıkaran Al Nassr zirvedeki yerini korudu. 1 maçı eksik olan 25 puanlı Al Shabab da pazartesi günü Al İttihad'la kapışacak. Böylece Al Nassr kazanarak 12. haftayı lider kapatmayı garantiledi.







