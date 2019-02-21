Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda dün gece konuk olduğu Atletico Madrid'e 2-0 mağlup olurken maçta en çok konuşulan olaylardan biri ise Cristiano Ronaldo ile ev sahibi takım taraftarları arasında yaşananlar oldu.

Maç içerisinde Atletico taraftarlarının "Cristiano, vergilerini öde!" tezahüratlarına karşılık eliyle 5 işareti yapan Ronaldo, tepkisini mücadele sonrasında da sürdürdü.

Basın mensuplarının futbolcularla röportaj yaptığı alandan çıkarken Atletico taraftarlarına dönen Portekizli süperstar, "Benim 5 Şampiyonlar Ligi kupam var, sizinse sıfır." ifadelerini kullandı.

33 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, Real Madrid'de oynadığı dönemde vergi kaçırdığını kabul etmiş ve 18.8 milyon euro karşılığında cezaevine girmekten kurtulmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler