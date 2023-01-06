Suudi Arabistan Pro Lig'de lider Al Nassr, sahasında Al Taee'yi konuk etti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 2-0'lık sonuçla galip ayrıldı. Ev sahibi ekibin flaş transferi Cristiano Ronaldo, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Talisca galibiyete taşıdı

Al Nassr, sahasında Al Taee'yi 2-0 ile geçerken goller, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'dan geldi.

Brezilyalı yıldızının 42 ve 47. dakikalarda attığı gollerle galibiyete uzanan ev sahibi ekip, 12 maç sonudna 29 puana ulaşarak liderliğini sürdürdü.





Cezası nedeniyle oynayamadı

Al Nassr'ın tarihi transferi Cristiano Ronaldo, cezası nedeniyle Al Taee karşısında forma giyemedi. Portekizli süperstar, Manchester United forması giyerken bir Everton taraftarının telefonunu kırdığı için iki maçlık ceza almıştı. Bu cezanın geçerliliği ile Riyad'da merakla beklenen ilk çıkışını gerçekleştiremedi.

Locadan takip etti

Cezası nedeniyle forma giyemeyen Cristiano Ronaldo, mücadeleyi arkadaşı Ricky Regufe ile locadan takip etti. Maç öncesi yoğun yağış nedeniyle su birikintilerinden geçerek stadyuma giriş yapan Portekizli yıldız, Al Nassr eşofmanları ile karşılaşmayı izledi.





'Güney Afrika' ifadesi sonrası ikinci gaf

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'a geldikten sonra yaptığı açıklamada yanlışlıkla 'Güney Afrika' ifadesini kullanmıştı. Al Nassr - Al Taee maçında da yine dikkatleri çeken bir gafa imza attı.

Uyarı aldı!

Daily Mail'in haberine göre Cristiano Ronaldo, locada arkadaşıyla sohbet halindeydi. Milli marş sırasında oturuyordu ve ayağa kalkması için bir uyarı aldı. Marşın bitimine kalan kısa sürede ayağa kalktı.

Tribünler dolmadı

Şiddetli yağmur nedeniyle maçın oynandığı Mrsool Park'ın zemini, pek iyi durumda değildi. Topun sık sık saplandığı zeminde oynamak Cristiano Ronaldo için ne kadar memnun edici olurdu bilinmez...

28 bin kişi kapasiteli stadyumda biletlerin tamamının tükendiği belirtiliyordu fakat koltuk kapasitesinin yarısı boş kaldı.

Kulüp kaynağından açıklama

Kulübe yakın bir ismin Daily Mail'e yaptığı açıklamada, boşluğun nedeni olarak şiddetli yağmur ve soğuk hava gösterilirken Cristiano Ronaldo'nun da cezasının duruma gerekçe olduğu belirtildi.

Stadyuma gelen taraftarlar, yeni yıldızlarına tezahüratlarda bulunurken o da kendilerine camın arkasından el salladı.

Devre arasında locadan ayrıldı

Daily Mail, karşılaşmanın ilk yarısını locadan takip eden Cristiano Ronaldo'nun ikinci yarı öncesinde locadan ayrıldığını belirtti. Daha sonra Al Nassr, Cristiano Ronaldo'nun ikinci yarıyı bisiklet çalışırken televizyondan takip ettiğini ve Talisca'nın ikinci golüne gösterdiği sevinç reaksiyonunu paylaştı.



