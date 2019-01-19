Cristiano Ronaldo ve Xabi Alonso hakim karşısına çıkıyor!

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo ve Real Madrid'den eski takım arkadaşı Xabi Alonso, salı günü İspanya'nın başkenti Madrid'de hakim karşısına çıkacak.

Vergi kaçakçılığıyla suçlanan ikiliden Ronaldo, daha önce 2 yıl ertelemeli hapis cezasına çarptırılmış ve 18.8 milyon euro ödemeye mahkum edilmişti. 33 yaşındaki futbolcu da bu cezayı kabul ettiğini açıklamıştı.

Kendisine yönelik suçlamaları reddeden Alonso ise 5 yıllık hapis ve 4 milyon euroluk para cezası riskiyle karşı karşıya. 37 yaşındaki eski futbolcunun 2010 ile 2012 yılları arasında 3 ayrı mali suç işlediği iddia edilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler