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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi çıkınca izlenmeler düştü

PSG'nin Suudi Arabistan'da Al Nassr ile Al Hilal karmasını 5-4 mağlup ettiği maçın 62. dakikasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kenara gelmesiyle TV'den izlenme oranının yüzde 74 düştüğü öğrenildi.

21 Ocak 2023, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi çıkınca izlenmeler düştü

Lionel Messi'li PSG, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr ile Al Hilal karmasını 5-4 yendi. Maçın en iyi oyuncusu seçilen Ronaldo 2, Messi 1 gol attı. İki efsane yaklaşık 60 dakika oyunda kaldı. Messi ve Ronaldo çıkınca, karşılaşmanın TV'den izlenme oranının yüzde 74 oranında düştüğü öğrenildi.

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