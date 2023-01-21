Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi çıkınca izlenmeler düştü
PSG'nin Suudi Arabistan'da Al Nassr ile Al Hilal karmasını 5-4 mağlup ettiği maçın 62. dakikasında Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'nun kenara gelmesiyle TV'den izlenme oranının yüzde 74 düştüğü öğrenildi.
Lionel Messi'li PSG, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr ile Al Hilal karmasını 5-4 yendi. Maçın en iyi oyuncusu seçilen Ronaldo 2, Messi 1 gol attı. İki efsane yaklaşık 60 dakika oyunda kaldı. Messi ve Ronaldo çıkınca, karşılaşmanın TV'den izlenme oranının yüzde 74 oranında düştüğü öğrenildi.