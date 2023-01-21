Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi çıkınca izlenmeler düştü

Lionel Messi'li PSG, Suudi Arabistan'da Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı Al Nassr ile Al Hilal karmasını 5-4 yendi. Maçın en iyi oyuncusu seçilen Ronaldo 2, Messi 1 gol attı. İki efsane yaklaşık 60 dakika oyunda kaldı. Messi ve Ronaldo çıkınca, karşılaşmanın TV'den izlenme oranının yüzde 74 oranında düştüğü öğrenildi.