Cristiano Ronaldo, uyuşturucu tacirlerine ilham oldu!

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, bu defa da uyuşturucu tacirleri için ilham kaynağı oldu.

Fransa'nın Bouches-du-Rhône bölgesinde bir eve baskın yapan polisler, üzerinde Ronaldo'nun fotoğraflarının olduğu yarım kilodan fazla uyuşturucu ele geçirdi.

Ülkede yayım yapan 20 Minutes gazetesinin haberine göre polisin el koyduğu paketlerde 517 gram esrar ve 50 gram da kokaine rastlandı.

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Geçtiğimiz yıl da Peru'da üzerinde Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin fotoğraflarının olduğu 1 kilo 417 gramlık kokain paketleri bulunmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler