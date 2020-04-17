Corona virüsünün Avrupa'da en çok vurduğu ülke olan ve adeta hayatın durduğu İtalya'da Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren sürpriz bir plan gündeme geldi. Sponsorların "Lig oynansın" baskısı nedeniyle çözüm yolu arayan İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da kalan maçların başka bir ülkede oynanmasını tartışmaya açtı.

Plana göre, İtalya dışında bir şehir veya bölge belirlenecek ve tüm takımlar oraya götürülecek. Her takım bir otele yerleşecek. Her futbolcuya bir oda verilecek. Sabah'ın haberine göre; Antalya nizami saha sayısının günde 20 resmi maça kadar izin vermesi nedeniyle öne çıktı. Eğer İtalyan federasyonu planı onaylar, takımlar kabul eder ve Türkiye'den izin çıkarsa Antalya'ya yıldız yağacak.

EN UYGUNU ANTALYA

Antalya 628 bin yatak kapasitesine ve 3 büyük stada sahip. 200 idman sahası var ve hepsi FIFA standartlarına uygun. Bir dönemde yaklaşık 2 bin takım ocak ayında kamp için gelebiliyor.









MAÇLAR 1.5 AYDA BİTİRİLECEK

İtalya Futbol Federasyonu, ligde kalan 12 haftayı 1.5 ayda bitirmeyi hedefliyor. Takımlar haftada iki maç yapacak. Lig öncesi 15 gün idman süresi düşünülüyor. Böylece 2 ayda lig tamamlanacak

İşte aday yerler ve yatak kapasiteleri

Antalya:... 628 bin

Doha:.......... 15 bin

Dubai:.......132 bin

Slovenya:....137 bin

Avusturya:... 69 bin

Kazakistan:..72 bin

Mallorca:........ 33 bin

Hırvatistan:...112 bin