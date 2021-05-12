Sporting Lizbon'un dünya futboluna armağan ettiği Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen başarılı performansını sürdürmeye devam ediyor. Juventus'un Serie A'nın 36. haftasında Sassuolo'ya konuk olduğu maçta takımının 2. golüne imza atan 36 yaşındaki yıldız, tarihe geçti.

Siyah Beyazlı forma altında çıktığı 131. resmi maçta 100. kez rakip fileleri sarsan Ronaldo, kırılması zor bir rekora imza attı. Portekizli süperstar, 3 farklı kulüp ve Milli Takım 'da 100 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

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Sporting Lizbon altyapısında yetişen Ronaldo, Manhcester United'da 108, Real Madrid'de 450, Juventus'ta ise 100 gol attı. Portekiz Milli Takım kaptanı, ülkesinin formasıyla ise 103 gol atmayı başardı.

Cristiano Ronaldo, Avrupa'da 3 farklı takımla 100 gol barajını aşan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.