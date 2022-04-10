Cristiano Ronaldo taraftarın telefonunu kırdı!

İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında Manchester United, deplasmanda Everton'a 1-0 mağlup oldu. Goodison Park'ta oynanan maçta Everton'a galibiyeti, getiren golü 27. dakikada Anthony Gordon attı.

Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda Atletico Madrid'e elenerek veda eden ve ligde çıktığı son 5 maçta 1 galibiyet alabilen Manchester United, gelecek sezon için Şampiyonlar Ligi potasından uzak kaldı.

RONALDO TARAFTARIN TELEFONUNU KIRDI

Hürriyet'in haberine göre Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, yenilgiyle biten maçın ardından kendisinden beklenmedik bir harekete imza attı. Ayağına aldığı darbenin acısı ile soyunma odasına giden Ronaldo, tünele girecekken kendisini video çeken bir Everton taraftarının telefonunu elinden alarak yere vurdu ve kırdı. Bu anlar, o bölgede Portekizli yıldızın stadyumu terk edişini kayda alan diğer taraftarlarca sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYADAN ÖZÜR DİLEDİ, TARAFTARI OLD TRAFFORD'A DAVET ETTİ

Stadyum çıkışında Everton taraftarının telefonunu kırarak gündem olan Cristiano Ronaldo, maçtan saatler sonra sosyal medyadan bir özür açıklaması yaptı ve telefonunu kırdığı taraftarı Old Trafford'da maç izlemeye davet etti:

Zor anlarda duygularla başa çıkmak asla kolay değil. Özür dilerim. Sportmenlik ve fair-play göstergesi olarak, bu taraftarı Old Trafford'daki bir maçımızı izlemeye davet ediyorum.