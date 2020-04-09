Cristiano Ronaldo, sevgilisi ile antrenmanlarını sürdürüyor

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, corona virüs tedbirleri kapsamında antrenmanlarını evinde sürdürüyor. Ronaldo'ya çalışmalarında sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı.

09 Nisan 2020, Perşembe 09:45 Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo, sevgilisi ile antrenmanlarını sürdürüyor

Dünyayı saran corona virüs salgını dolayısıyla bütün futbol organizasyonları ertelenirken, futbolcular da evlerindeki karantina günlerinde çalışmalarını sürdürmeye çalışıyor.

Adada kendini karantina altına alan Juventus'un yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, sosyal medya hesabından spor yaptığı görüntüleri takipçileri ile paylaştı.

Ronaldo'ya çalışmalarında sevgilisi Georgina Rodriguez de katıldı. Portekizli futbolcu, videoyu 'En güzel antrenman partnerim' notu ile yükledi.


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