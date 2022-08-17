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Cristiano Ronaldo sessizliğini bozuyor!

Cristiano Ronaldo hakkında çıkan haberler nedeniyle medyayı suçladı ve her şeyi anlatacağını söyledi.

17 Ağustos 2022, Çarşamba 09:07 Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo sessizliğini bozuyor!

Manchester United'daki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo suskunluğunu bozma kararı aldı.

Son dönemde Portekizli yıldız hakkında birçok transfer söylentisi ortaya atıldı. Durumdan rahatsız olan Ronaldo bir röportaj vererek her şeyi anlatacağını açıkladı.

Sosyal medyada bir Instagram gönderisine tepki gösteren Ronaldo, "Birkaç hafta içinde bir röportaj vereceğim ve herkes, her şeyi öğrenecek. Medya sadece yalan söylüyor. Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin!" ifadelerini kullandı.

(NTV Spor)

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