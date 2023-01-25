Cristiano Ronaldo rest çekti! Kulüp isimleri verdi

Manchester United forması giydiği dönemde gazeteci Piers Morgan'a çok konuşulacak bir röportaj veren ve ardından United tarafından sözleşmesi feshedilen Ronaldo, Dünya Kupası sonrası sürpriz bir karar alarak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer olmuştu. Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e "Ya beni o takımlara transfer edersin ya da yollarımız ayrılır." dediği ortaya çıktı. Ronaldo'nun transferini istediği kulüpler belli oldu. İşte ayrıntılar...

SUUDİ ARABİSTAN'DA İLK MAÇINA ÇIKTI

Cristiano Ronaldo, Al Nassr'daki ilk maçına Al Ittifaq karşısında çıkmıştı. Portekizli dünya yıldızı Al Ittifaq maçında gol veya asist katkısında bulunamazken performansıyla da eleştiri yağmuruna tutulmuştu. Avrupa basını Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçı sonrası yıldız oyuncuyu adeta yerden yere vurmuştu.

AVRUPA BASININDAN ÇOK SERT ELEŞTİRİLER

Sürpriz bir kararla Al Nassr'a transfer olan Ronaldo'nun Al Ittifaq maçı performansı Avrupa basının da manşetlerine yansıdı. Cristiano Ronaldo ilk maçında hayal kırıklığı yaratırken sert eleştirilere de maruz kaldı.

İşte Avrupa basınından Ronaldo için öne çıkan haberlerden bazıları...

DAILY MAIL: RONALDO CEZASINI BİTİRDİ VE İLK MAÇINA ÇIKTI

İngiltere'den Daily Mail, Cristiano Ronaldo'nun Manchester United forması giydiği dönemde Everton taraftarına yaptığı saldırıdan sonra aldığı iki maçlık cezasının bittiğini ve Suudi Arabistan'da ilk resmi maçına çıktığını okuyucularına aktardı.

Haberde "Cristiano Ronaldo'nun Al-Nassr formasıyla ilk maçı zaferle sonuçlandı, ancak yeni takımı Suudi Pro Ligi'nde 1-0 kazanırken Portekizli gol atamadı. Perşembe günü Suudi başkentinde bir gösteri maçında Lionel Messi'nin Paris St Germain'ine 5-4 mağlup olan Riyad All Stars takımında iki gol atan Ronaldo, dün oynanan maçta istediklerini yapamadı. Ronaldo, geçen yıl bir Everton taraftarının telefonunu parçaladıktan sonra iki maçlık ceza aldığı için ilk maçı için beklemek zorunda kalmıştı. Sonuç olarak Ronaldo, Al Nassr'ın Al Tai'ye karşı 2-0 galibiyetini ve Al Shabab ile 0-0 berabere biten maçları kaçırdı. Al Nassr, Portekizli süper yıldızı kaydettirmek için kadrosunda yer açmaya da zorlandı.Vincent Aboubakar'ın sözleşmesi Suudi Arabistan kulübü tarafından Ronaldo'ya yer açmak için feshedildi ve Kamerunlu forvet Beşiktaş 'a transfer oldu." denildi.

AS: RONALDO'NUN SOĞUK BAŞLANGICI

İspanya'dan AS, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maçını "Ronaldo'dan soğuk başlangıç" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Haberde "İlk maçında kaptan olan Portekizli gününde değildi. Talisca'nın attığı gol Al Nassr'a galibiyeti getirdi. Sadece birkaç ay önce Haaland, Salah ve Odegaard gibi yıldızlarla aynı ligde oynuyordu. Cristiano, Al Nassr'ın kaptanı olarak dolu Mrsool Park'ın çimlerine çıktı. Al Nassr, Cristiano olmadan Suudi ligini kazanmak için tasarlanmış bir takım. Maçlarına hükmediyor, rakibinden daha fazla şans yaratıyor ve genellikle kazanıyor. Cristiano'nun ilk golünü bulması için çok yavan bir maç." ifadeleri kullanıldı.

THE SUN: RONALDO HEDEFTEN UZAK

İngiltere'den The Sun, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan performansını çok sert eleştirdi. The Sun'da yer alan haberde "Manchester United, Premier Lig'in zirvesinde dolaşırken Suudi Arabistan'a kadar düşen futbol ikonu dün ilk kez sahne aldı. Ronaldo, Asya'daki hayata başarılı ama oldukça sinir bozucu bir başlangıç ​​yaptı. Al Nassr, Al Ittifaq'ı 1-0 mağlup etti ama Ronaldo; Suudi Arabistan halkının umduğu veya bedelini ödediği ilk maç için oldukça sıradan bir görüntüdeydi. Düşük kaliteli ve az şansa sahip bir oyunda tam yerine oturdu." ifadelerine yer verildi.

MUNDO DEPORTIVO: RONALDO İLK MAÇINDA GOLLE TANIŞAMADI

İspanya'dan Mundo Deportvio da Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan'daki ilk maç performansını eleştirdi. Mundo Deportivo'da yer alan haberde "Binlerce Al Nassr taraftarı, Cristiano Ronaldo'nun Suudi Arabistan Süper Ligi'ndeki ilk maçına tanık olmak için Mrsool Park stadyumunun dışında toplandı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız, Al Nassr ile çıktığı ilk maçında kaptanlık bandını takmıştı. Manchester United'tan kalan iki maçlık cezayı çektikten sonra büyük beklentiye cevap veremedi ve gol atamadı. Cristiano Ronaldo'nun ilk maçına ilişkin beklentiler, Perşembe günü Al Nassr ve Al Hilal oyuncularının bir parçası olarak oynadığı bir hazırlık maçında PSG'ye karşı yaptığı dublenin ardından tavan yaptı, ancak büyük çabasına rağmen golü göremedi. Sonuç ne olursa olsun, stadyumun çevresinde çok sayıda satıcı Cristiano'nun adı ve numarasıyla forma, mendil veya eşarp gibi her türlü ürünü sattı." ifadelerini kullanıldı.

BILD: GEORGINA'NIN BİLE GÖLGESİNDE KALDI

Almanya'dan Bild, Cristiano Ronaldo'yu en sert eleştiren medya kuruluşu oldu. Ronaldo'nun ilk maçında sevgilisi Gerogina'nın bile gölgesinde kaldığı okuyuculara aktarıldı. Bild'de yer alan haberde "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen "Joy Award 2023"te lacivert bir gece elbisesi giyen Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez dikkatleri üzerine çekti. Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al Nassr için ilk kez sahaya çıktığı maçı bile gölgede bıraktı." denildi.

RONALDO'DAN JORGE MENDES'E ÜLTİMATOM: O TAKIMLAR OLMAZSA YOLLARIMIZ AYRILIR

İspanya'dan Mundo Deportvio çok konuşulacak bir habere imza attı. Jose Luis Artus imzalı haberde Ronaldo'nun yaz transfer döneminde dünyaca ünlü menajeri Jorge Mendes'e forma giymek istediği takımları belirttiği bilgisine yer verildi. Haberde Ronaldo'nun Mendes'e "Bayern münih ya da Chelsea'de oynamak istiyorum. Ya o takımlara transfer edersin ya da yollarımız ayrılır" dediği okuyuculara aktarıldı.

MENDES'TEN RONALDO'YA ŞOK CEVAP: SEN DELİSİN!

Mundo Deportivo'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi;

"Cristiano Ronaldo ile Jorge Mendes arasındaki ayrılık uzun süredir gündemde olan bir konu. Bu durum Mundo Deportivo tarafından da doğrulandı. CR7 menajerine şu ültimatomu verdi: "Ya bana Bayern'i ya da Chelsea'yi ayarlarsın ya da yollarımız ayrılır. Mendes, Ronaldo'ya 'Sen delisin' şeklinde cevap verdi. Sonunda Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımına transfer oldu. Ronaldo ve Mendes, Real Madrid'den ayrılırken bazı sürtüşmeler yaşadı. Oyuncu, maaşını Leo Messi'nin maaşıyla dengeleyebilmek için serbest kalmak istedi ancak Mendes ona Real Madrid'de kalması yönünde tavsiye bulundu. Mendes, Real Madrid'den ayrılmadan önce Ronaldo'ya "Real Madrid'de kal, korunacaksın. Gidersen daha kötü olur" dedi." (Skorer)