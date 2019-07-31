İspanya’nın önde gelen spor gazetelerinden Marca, İtalyan ekibi Juventus’ta forma giyen Cristiano Ronaldo’ya ‘Marca Efsane’ ödülü verdi. Başkent Madrid’deki Reina Victoria Tiyatrosu’nda düzenlenen törende ödülünü alan Ronaldo, “Manchester United’ı mı yoksa Real Madrid’i mi daha fazla özlüyorsun?” sorusuna, “Hepsini özlüyorum ama Real Madrid’i biraz daha fazla... Madrid şehri hem futbolumda hem de özel hayatımda bana çok şeyler verdi. Çocuklarım burada büyüdü. Madrid’e karşı özel bir sevgim var. Real Madrid’i bırakmak beni de üzdü. Ancak burada bütün kupaları kazandıktan sonra yeni bir rekabete ihtiyacım vardı” itirafından bulundu.

‘Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak istiyorum’

Real Madrid’den 9 yıl sonra ayrılıp İtalyan Ligi Serie A ekibi Juventus’a giden 34 yaşındaki süperstar, “Her şeye rağmen geçen sezon benim için sportif ve bireysel anlamda büyük bir yıl oldu. İtalyan Ligi’ni ve Portekiz ile Uluslar Ligi Kupası’nı kazandım. Önümüzdeki sezonki en büyük hedefim, Juventus’la Şampiyonlar Ligi’ni kazanmak olacak” diye konuştu.