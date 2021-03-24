İtalyan devi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo için Real Madrid defteri kapanmış değil. Marca'nın iddiasına göre Cristiano Ronaldo, eski takımı Real Madrid'den gelecek bir teklif için Juventus'tan ayrılmaya hazır.

2009'da Manchester United'dan Real Madrid'e 94 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Cristiano Ronaldo, büyük başarılar elde ettiği Madrid ekibinden 2018'de 117 milyon Euro karşılığında Juventus'a transfer olmuştu. Bu transfer sonrası hem Cristiano Ronaldo hem de Real Madrid çok iyi dönemler geçirmedi. Kaptan Sergio Ramos da bu konuya ilişkin, "Dünyanın en iyi oyuncularından biri olduğu için gitmesine izin vermezdim. Cristiano kaybetti, Real Madrid kaybetti. Bizim kazanmamızı sağlayan bir oyuncuydu" ifadelerini kullanmıştı.





Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane da Cristiano Ronaldo'nun geri gelmesine yönelik olumlu açıklamalarda bulunurken, "Onun kim olduğunu, neler yaptığını ve onu ne kadar sevdiğimizi biliyorsunuz. Burada tarih yazdı, muhteşem biri. Şu anda Juve'nin oyuncusu ve Ronaldo hakkında bir açıklama yapamam. Juventus'ta oynuyor ve buna saygı duymalıyım" demiş ve Ronaldo'nun geri dönüşüne yeşil ışık olarak algılanmıştı.

Juventus tarafında Ronaldo'nun takımda kalacağına yönelik açıklamalar olsa da Portekizli yıldızın özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısız sonuçların ardından takımdan ayrılma kararı aldığı ve Real Madrid'e dönmeye sıcak baktığı ifade edilmekte.