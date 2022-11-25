2022 Dünya Kupası tüm hızıyla devam ediyor. Tarihte ilk kez bu takvimde oynanan turnuvada ilkler yaşanmaya devam ediyor. Ev sahibi Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'dan yediği gollerle Ekvador'a 2-0 kaybetmiş ve ilk kez bir ev sahibi açılış maçında yenilmişti. Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son beş golü kaydeden Enner Valencia ise turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına beş gollük seri yakalayan ilk oyuncu olmuştu.

Sürprizler yaşandı

Katar'da sürpriz sonuçlar da çıktı, Lionel Messi'li Arjantin, Suudi Arabistan'a 2-1 kaybederken, favorilerden Almanya da Japonya'ya 2-1 yenildi. Nefes kesen karşılaşmaların oynandığı Dünya Kupası'nın 4. gününde bir rekor da kırıldı.





Ayrılık şok etkisi yarattı

Dünya futbolunun en iyi isimleri arasında gösterilen Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'yla Katar'da bulunurken, Manchester United, 37 yaşındaki süperstarla karşılıklı anlaşarak yolları ayırdığını duyurması futbolseverlerde şok etkisi yaratmıştı. Taraflar arasında uzun süredir bir gerilim hakimdi. Teknik direktör Erik ten Hag'ın, CR7'i yedek oturtup, çok az süre vermesiyle başlayan süreç, Ronaldo'nun, Tottenham maçında stadı erken terk etmesiyle had safhaya tırmanmıştı.





Röportajlarda sert konuştu

Ardından takımdan uzak görüntü veren tecrübeli oyuncu kadro dışı bırakılmıştı. Ronaldo da dünya futbolunun en büyük turnuvası olan Dünya Kupası'na gelmeden evvel verdiği röportajda hem Ten Hag'ı hem de Manchester United yönetimini çok sert bir dille eleştirdi. Tüm bu gelişmelerin ardından Ronaldo'nun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Lionel Messi'yle birlikte...

Portekizli yıldız böylece 2022 Dünya Kupası'nda yer alan oyuncular arasında kulüpsüz tek isim olarak kayıtlara geçti. Yaşadığı kaotik sürecin ardından CR7'nin Dünya Kupası'nda sergileyeceği performans da merakla bekleniyordu. Kupanın açılışından hemen önce bir reklam anlaşması için ezeli rakibi Lionel Messi ile ortak bir fotoğraf paylaşarak beğeni yağmuruna tutulan Ronaldo için özellikle hayranlarının kendisinden beklentisi oldukça yüksekti.

Eski Fenerbahçeli attı ama...

Cristiano Ronaldo'lu Portekiz ilk maçına bu akşam Gana karşısında çıktı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada açılışı 65. dakikada penaltıdan CR7 yaptı. Ardından goller arka arkaya gelirken, 73'te eski Fenerbahçeli Andre Ayew skora dengeyi getirse de 78'de Joao Felix ve 80'de Rafael Leao sahneye çıktı, son sözü iseOsman Buqari söyledi, karşılaşma 3-2 sona erdi.

İlk futbolcu oldu!

Bu sonuçla H Grubu'nda Portekiz 3 puana uzanıp, Uruguay, Güney Kore ve Gana'nın önünde liderliğe yükselirken, Cristiano Ronaldo da tarihe geçti. Portekizli süperstar ağları sarsmasıyla birlikte 5 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk futbolcu olarak dikkatleri üzerine çekti. 2006'da Senegal karşısında attığı ilk golle Dünya Kupası serüvenine başlayan CR7; 2010, 2014, 2018 ve 2022'deki organizasyonlarında da fileleri sarsarak unutulmaz ve kırılması güç bir rekora imza attı.

Yıldız oyuncu performansıyla da maçın adamı seçildi.



