Cristiano Ronaldo, penaltısını kurtaran Sorrentino ile forma değiştirmemiş

İtalya Serie A'da geçtiğimiz yıl oynanan Juventus - Chievo maçının öncesinde Cristiano Ronaldo'dan forma sözü alan kaleci Stefan Sorrentino, yıldız oyuncunun penaltısını kurtardıktan sonra bu şansı kaybettiğini açıkladı.

03 Nisan 2020, Cuma 17:01 Son Güncelleme:
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Cristiano Ronaldo, penaltısını kurtaran Sorrentino ile forma değiştirmemiş

21 Ocak 2019'da Juventus, sahasında ağırladığı Chievo'yu 3-0 gibi rahat bir skorla geçti. Fakat Juventus'ta o gün gol atamayan Cristiano Ronaldo, 52. dakikada da bir penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. 

Chievo'nun 41 yaşındaki eski kalecisi, maçtan önce Cristiano Ronaldo'dan forma değiştirmek adına bir söz almıştı. 

Sorrentino, maç sonunda forma değiştirmek için Cristiano Ronaldo'nun yanına gittiğinde ise Portekizli oyuncunun çok sinirli olduğunu ve el sıkışmalarına rağmen Ronaldo'nun formasını vermediğini belirtti. 

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