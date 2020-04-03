21 Ocak 2019'da Juventus, sahasında ağırladığı Chievo'yu 3-0 gibi rahat bir skorla geçti. Fakat Juventus'ta o gün gol atamayan Cristiano Ronaldo, 52. dakikada da bir penaltı vuruşundan yararlanamamıştı.

Chievo'nun 41 yaşındaki eski kalecisi, maçtan önce Cristiano Ronaldo'dan forma değiştirmek adına bir söz almıştı.

Sorrentino, maç sonunda forma değiştirmek için Cristiano Ronaldo'nun yanına gittiğinde ise Portekizli oyuncunun çok sinirli olduğunu ve el sıkışmalarına rağmen Ronaldo'nun formasını vermediğini belirtti.