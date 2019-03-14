Cristiano Ronaldo, Patrice Evra'ya "Atletico Madrid'i ezeceğiz" demiş!
Patrice Evra, eski takımı Juventus'un Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'i 3-0 yendiği maçtan 5 gün önce Cristiano Ronaldo ile WhatsApp'tan kendisine attığı mesajları sohbeti paylaştı. Ronaldo'nun karşılaşma öncesindeki iddialı sözleri gündeme bomba gibi düştü.
Geçtiğimiz yazdan bu yana boşta olan 37 yaşındaki Fransız futbolcu Patrice Evra, eski takımı Juventus'un Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda 2-0 yenildiği Atletico Madrid'i kendi sahasında 3-0 yenerek elediği karşılaşmadan 5 gün önce Cristiano Ronaldo ile gerçekleştirdiği WhatsApp sohbetini paylaştı.
Evra'nın resmi Instagram hesabından paylaştığı yazışmaya göre Manchester United'dan takım arkadaşı olan ve yaptığı hat-trick ile Juve'ye turu getiren Ronaldo'yla aralarında geçen diyalog ise şu şekilde:
Evra: "Kardeşim, Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş yapmanız için sana güveniyorum. Senden asla şüphe etmedim. Buradaki insanlar sen ve Juventus'un aldığı her yenilgide beni öldürüyor." mesajını gönderdiği görülüyor."
Ronaldo: "Biliyorum. Onları geçeceğiz kardeşim. Evimizde onları ezeceğiz."
Evra: "Kesinlikle! Yaşasın Ronaldo!"
Ronaldo: "Ahahaha"
Evra: "Kardeşim, kendine güvenini hissediyorum. Atletico için dua edelim."
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler