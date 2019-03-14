Geçtiğimiz yazdan bu yana boşta olan 37 yaşındaki Fransız futbolcu Patrice Evra, eski takımı Juventus'un Şampiyonlar Ligi ilk maçında deplasmanda 2-0 yenildiği Atletico Madrid'i kendi sahasında 3-0 yenerek elediği karşılaşmadan 5 gün önce Cristiano Ronaldo ile gerçekleştirdiği WhatsApp sohbetini paylaştı.

Evra'nın resmi Instagram hesabından paylaştığı yazışmaya göre Manchester United'dan takım arkadaşı olan ve yaptığı hat-trick ile Juve'ye turu getiren Ronaldo'yla aralarında geçen diyalog ise şu şekilde:

Evra: "Kardeşim, Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş yapmanız için sana güveniyorum. Senden asla şüphe etmedim. Buradaki insanlar sen ve Juventus'un aldığı her yenilgide beni öldürüyor." mesajını gönderdiği görülüyor."

Ronaldo: "Biliyorum. Onları geçeceğiz kardeşim. Evimizde onları ezeceğiz."

Evra: "Kesinlikle! Yaşasın Ronaldo!"

Ronaldo: "Ahahaha"

Evra: "Kardeşim, kendine güvenini hissediyorum. Atletico için dua edelim."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler