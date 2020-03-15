Cristiano Ronaldo otelini hastaneye çeviriyor

Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, corona virüs mücadelesi için önemli bir adım atıyor. İspanya'nın Marca Gazetesi'nde yer alan habere göre şu anda önlemler kapsamında ülkesi Portekiz'de olan Cristiano Ronaldo, sahip olduğu otel zincirini hastaneye çevirmek istiyor.

Ülkesi Portekiz'de de yakından hissedilen corona virüsle ilgili vatandaşlarını zor durumda bırakmak istemeyen yıldız oyuncu, otelinin hastaneye çevrilmesi ve sadece bu konuyla alakalı tedavilerin ya da karantina olması konusunda görüş bildirdi.



