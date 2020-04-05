Galatasaray'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla tam not almıştı. Saha içindeki performansıyla alkış toplayan Marcao, sosyal medyada aktifliği sebebiyle ise zaman zaman eleştiri oklarının hedefindeki isim olmuştu.

Karantina sürecinde Instagram hesabından takipçilerinin sorduğu sorulara cevap veren Marcao'un Belhanda yanıtı ise dikkat çekti. Bir takipçinin Cristiano Ronaldo mu? Lionel Messi mi? sorusuna Brezilyalı savunmacı, Younes Belhanda cevabını verdi.

Marcao'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi çekti ve Galatasaray taraftarları tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu.