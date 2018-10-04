Cristiano Ronaldo milli takımdan affını istedi!

Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo, Portekiz Milli Takımı'nın yılın kalan bölümünde oynayacağı dört karşılaşmada yer alamayacağı öğrenildi.

04 Ekim 2018, Perşembe 14:12 Son Güncelleme: 04 Ekim 2018, Perşembe 15:13
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Juventus'un Portekizli süperstarı Cristiano Ronaldo'nun 2018'in kalan bölümünde Portekiz Milli Takımı'ndaki yerini alamayacağı öğrenildi.

Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre 33 yaşındaki futbolcu, Juve'ye alışma sürecini hızlı tamamlamak için milli takımdan affını istedi.

Ülkesinin Polonya ile oynayacağı UEFA UIuslar Kupası maçı ve İskoçya ile ile kozlarını paylaşacağı hazırlık karşılaşmasının kadrosuna alınmayan Ronaldo'nun kasım ayındaki Polonya ve İtalya ile mücadelelerinde de forma giymesi beklenmiyor.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr

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