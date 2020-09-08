Son olarak Hırvatistan maçında ayağını arı soktuğu için oynayamayan Cristiano Ronaldo, Portekiz'in UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç ile oynayacağı maçta ilk 11'de yer alıyor. Ronaldo, geride kalan dönemde A Milli Takım forması altında 164 maçta 99 gol attı ve İsveç karşısında dalya diyip müthiş bir başarıya imza atmak için sahada...

Portekiz A Milli Takımı ile 164 maçta 99 gol ve maç başına 0,60 gibi müthiş bir ortalama yakalayan Ronaldo, bu alanda İran adına 109 gol atan Ali Daei'nin ardından ikinci sırada yer alıyor

Puskos 84 golle üçüncü sırada yer alırken Lionel Messi Arjantin adına 70 golle ilk 15 oyuncu arasında yer aldı