İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, takımdan ayrılması gündemde yer alan ve ismi Avrupa devleri ile anılan Cristiano Ronaldo'nun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

Fabrizio Romano'nun aktardığı demeçlere göre Ronaldo'nun planlarının bir parçası olduğunu belirten Hollandalı teknik adam, "Cristiano Ronaldo satılık değil. Planlarımda o da var ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyorum. Durum hala aynı. Onun da bir sonraki sezon için bir seçeneği va. Ronaldo bu sezonun ardından takımda kalabilir mi? Evet." sözlerini dile getirdi.

Kamp kadrosuna alınmadı

Takımının sezon öncesi antrenmanlarına ailevi sebepleri nedeniyle katılmayan Portekizli yıldız, Kırmızı Şeytanlar'ın Tayland'da düzenlenen hazırlık kampının kadrosuna da alınmamıştı.

Avrupa devleri peşinde

Ayrılık haberlerinin gündeme gelmesinin ardından Ronaldo'nun ismi Bayern Münih, Chelsea ve Atletico Madrid gibi Avrupa devleri ile anılmıştı.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.



