Premier Lig devi Manchester United'dan ayrılması gündemde yer alan Cristiano Ronaldo'da flaş bir gelişme yaşandı.

The Athletic'te yer alan habere göre ailevi nedenleri öne sürerek Manchester United'ın sezon öncesi antrenmanlarına katılmayan ve takımdan ayrılması gündemde yer alan Cristiano Ronaldo, kulüpteki geleceğini görüşmek için İngiltere'ye geri dönüyor.

İddialara göre Manchester'a gelen Portekizli yıldız, uygun bir teklif gelmesi halinde bu yaz takımdan ayrılmak isteğini bildirerek, kısa süre içerisinde Kırmızı Şeytanlar'ın yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirecek.

Manchester United kalmasını istiyor

Ronaldo'nun isteğine rağmen Manchester United, yıldız isimle yolları ayrımayı düşünmüyor ve 2022-23 sezonunda kadrolarının önemli bir parçası olacağına inanıyor.

Erik ten Hag ile yüz yüze toplantı

Ronaldo'nun Salı günü takımla antrenmana çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil ancak Portekizli yıldızın önümüzdeki günlerde Erik ten Hag ile yüz yüzebir görüşme gerçekleştirmesi de bekleniyor.

Olumlu sinyaller

Yıldız futbolcunun İngiltere'ye geri dönmesi Manchester United tarafından olumlu bir işaret olarak görülüyor. Bununla birlikte konuyla ilgili kaynaklar, Ronaldo'nun United'da kalma ihtimalinin giderek arttığını, ancak durum hakkında hala belirsizliğin sürdüğünü iddia ediyorlar.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.



