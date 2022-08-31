İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyan Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Leicester City ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Erik ten Hag, Ronaldo'nun takımda kalıp kalmayacağına yönelik soruya, "Bu oldukça açık. Kaliteli oyunculara ihtiyacımız var. Tüm maçlar için daha fazlasına ihtiyacınız var." sözleri ile cevap verdi ve Portekizli yıldızın takımda kalmasını isteğini yineledi.

Sessizliğini bozuyor

Kendisi hakkında çıkan haberlere tepki gösteren Portekizli yıldız geçtiğimiz gün bir röportajda her şeyi anlatacağını şu sözlerle belirtmişti: "Birkaç hafta içinde bir röportaj vereceğim ve herkes, her şeyi öğrenecek. Medya sadece yalan söylüyor. Son birkaç ayda hakkımda yaptıkları 100 haberden sadece 5'i doğru. Bunun nasıl bir şey olduğunu hayal edin!"

Avrupa devleri ile anıldı

Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği için Kırmızı Şeytanlar'dan ayrılmak isteyen Ronaldo'nun ismi Avrupa devleri ile anılmış ancak resmi bir girişim gerçekleşmemişti. İddialara göre Portekzili yıldızın menajeri Jorge Mendes, futbolcusu için takım aramaya devam ediyor.

Geçtiğimiz sezonun başında Juventus'tan Manchester United'a geri dönen 37 yaşındaki futbolcunun 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ronaldo, geride bıraktığımız sezon 39 maçta 24 gol ve 3 asistlik performansa imza atmıştı.

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