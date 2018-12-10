Juventus'un geçtiğimiz yaz Real Madrid'den kadrosuna kattığı Cristiano Ronaldo, İtalyan basınına konuştu. Portekizli süperstar, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda yeni takımı ve Real Madrid'deki günlerinden Lionel Messi'ye kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni takımında tam bir aile ortamının olduğunu söyleyen 33 yaşındaki futbolcu, "Madrid'deki takım arkadaşlarım da mütevazıydı ama buradakiler daha fazla. Juve'deki oyuncu grubunun şu ana kadar gördüklerim arasında en iyisi olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Marcelo açıklaması

Şampiyonlar Ligi'nde eski takımı Real'le karşılaşmaları hâlinde elinden gelenin en iyisini yapacağını vurgulayan yıldız isim, Juventus'a transfer olacağı iddia edilen James Rodriguez, Gareth Bale, Marco Asensio ve Marcelo hakkında ise "Juventus'un başka oyunculara ihtiyacı yok. Marcelo, güçlü bir oyuncu. Kulüp, kapılarını iyi oyunculara açıyor ve Marcelo da onlardan biri." şeklinde konuştu.

"Messi İtalya'ya gelsin"

Ronaldo, Lionel Messi'nin kendisini özleyip özlemediğiyle ilgili soruyaysa "Hayır, belki ben onu özlüyorumdur. O hâlâ İspanya'da ama ben İngiltere, İspanya, İtalya ve Portekiz'de oynadım. Belki bana daha çok ihtiyacı vardır. Hayat, benim için bir meydan okuma ve bunu seviyorum. Onun bir gün İtalya'ya gelmesini isterim. Ancak orada mutluysa buna da saygı duyuyorum. Fantastik bir oyuncu ve çok iyi bir insan ama burada hiçbir şeyi özlemiyorum." diye cevap verdi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler