Cristiano Ronaldo karantinada güneşlenirken görüntülendi

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta Rugani'den sonra Blaise Matuidi'de de Corona virüs testinin pozistif çıkması diğer futbolcularda da bir paniğe neden oldu.

Olayların başlangıcından beri temkinli davranan ve İtalya'da Corona virüs vakalarının artması sonucu kendisini Portekiz'de izole eden Cristiano Ronaldo, bugün kameralara yakalandı ve ilk kez tam anlamıyla görüntülendi.

Portekizli ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo corona virüs tehlikesine karşı kendini Portekiz’in Funchal kentinde yer alan evinde karantinada tutuyor. Juventus takımının 35 yaşındaki futbolcusu evinde güneş banyosu yaparken görüntülendi.

Ronaldo, takım arkadaşı Daniele Rugani’nin corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra kendini izole etme kararı aldı. Ronaldo ve Rugani, en son Juventus’un Inter Milan’ı 2-0 yendiği 8 Mart’taki maçta aynı soyunma odasını kullanmıştı.

Ronaldo çocuklarıyla birlikte evde karantinadayken, 26 yaşındaki kız arkadaşı Georgina Rodriguez ise alışveriş yaparken görüntülendi.