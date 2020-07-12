İtalya Serie A'da 32. hafta karşılaşmasında Juventus Atalanta karşısında soğuk terler döktü ancak Cristiano Ronaldo takımını yine kurtarmayı başardı.

35 yaşındaki yıldız penaltıdan attığı iki golle Torino ekibine 1 puanı kazandırırken, Atalanta'nın şampiyonluk yarışında Juve'ye yaklaşmasını da engelledi. Eğer Gasperini'nin takımı kazansaydı Atalanta hem Lazio'nun üzerine çıkacaktı hem de bitime 6 hafta kala Juve'yle aradaki puan farkını 5'e indirecekti.

Ronaldo attığı gollerle takımını sırtlarken bu sezon ligde 28 maçta 28. golünü atarak inanılmaz performansını sürdürdü. Portekizli yıldızın toplam gol sayısı ise 40 maçta 32'ye ulaştı.







