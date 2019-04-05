Cristiano Ronaldo Juventus’ta para basıyor!

Sezon başında İspanyol devi Real Madrid’den ayrılan ve İtalya şampiyonu Juventus’a transfer olan Cristiano Ronaldo, kulübün kendisine 4 yıl içerisinde ödeyeceği paranın tamamını bu sezon fazlasıyla iade edecek. Alınan bilgiye göre Ronaldo için 100 milyon Euro bonservis bedeli ödeyen Juve, bu masrafa oyuncunun maaşı ve bonusları eklenince 4 yıl için toplamda 340 milyon Euro’yu kasasından çıkaracak. Ancak Siyah-Beyazlılar, Ronaldo’nun takıma katılması sonrası her anlamda yükselişe geçmesi sebebiyle bu parayı ödemede hiç sıkıntı yaşamayacak. Çünkü sezon sonunda toplam 515 milyon Euro gelir hedefleyen İtalyan devi; maç geliri, ticari gelir ve yayın gelirlerinde yükselişe geçti.

50 milyon takipçi geldi

Maç gelirleri 57 milyon Euro’dan, 70 milyon Euro’ya, yayın geliri 200 milyon Euro’dan 245 milyon Euro’ya çıktı. Ticari gelirler 5 milyonluk artışla 200 milyon Euro seviyesine ulaştı. Hatırlanacağı gibi 34 yaşındaki oyuncunun gelişi sonrası kulübün sosyal medya hesaplarını (Twitter, Facebook, Instagram) toplamda 50 milyon kişi takip etmeye başlamıştı.