2022 Dünya Kupası sırasında kulübü Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Cristiano Ronaldo'nun yeni durağı belli oldu. İlk başta dedikodu olarak ortaya çıkan tarihi transfer gerçekleşti. Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi AlNassr ile önceki gün 2.5 yıllığına anlaştı. Avrupa futboluna resmen veda eden Ronaldo'nun, normalde Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Avrupa'da kalacağı konuşuluyordu. Ancak Portekizli süperstarın istediği takımı bulamadığı ve Arabistan'a 'Evet' dediği öğrenildi. Ronaldo, Al Nassr'ye giderek spor tarihine geçen bir sözleşmeye imzasını attı.









Lionel Messi'yi geçti

Tecrübeli oyuncunun, sponsorluk ve reklam anlaşmalarını da içeren bu kontratı sayesinde yılda 200 milyon Euro kazanacağı öğrenildi. CR7 böylece, 2017'de Barcelona ile yaptığı sözleşmeden senelik 165 milyon Euro elde eden Lionel Messi'ye ait rekoru da geride bırakmayı başardı. En yüksek maaşlı sporcular listesinde zirvenin sahibi olan Ronaldo, yeni takımının formasıyla verdiği pozun ardından, "Kariyerimdeki bu yeni bir deneyime sahip olacağım için çok mutluyum. Al Nassr'ın vizyonu beni büyüledi. Takım arkadaşlarıma daha fazla başarılı olma yolunda yardım edeceğim için gerçekten çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

PSG, 18 Ocak'ta Al Nassr ve Al Hilal'in yıldızlarından oluşan karma takım ile özel maç yapacak. Ronaldo ve Messi'nin bu maçta karşı karşıya gelme ihtimali bulunuyor.









'ARTIK AVRUPA'DA İŞİM BİTTİ'

Kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşan Ronaldo, zor bir karar aldığını belirtti. , Amerika, Portekiz, Avustralya ve Avrupa'dan başka kulüplerden de teklifler aldığını açıklayan Portekizli, "Çok iyi hissediyorum. Avrupa'da çok iyi işler yaptım, büyük başarılar kazandım. Artık orada işim bitti. Asya'ya gelip buradaki gelişime katkı yapmak istedim. Gençlerin gelişimine yardımcı olmak istiyorum. Zor bir karar olabilir ama bunu yaşamak istedim." dedi ve ekledi:

'BU TRANSFERİ ŞANS OLARAK GÖRÜYORUM'

"Ailem bu karardan ötürü çok mutlu. Çok güzel şekilde karşılandık. Hepimiz burada olmaktan mutluyuz. Sadece futbol olarak değil, buradaki yeni neslin mentalitesini değiştirmek için bir şans olarak görüyorum bu transferi. Brezilya, Amerika, Portekiz, Avustralya ve Avrupa'dan başka kulüpler de beni transfer etmek istedi. Ben burayı tercih ettim. Bilgim ve tecrübemle buradaki insanlara katkı vermek istedim. Kadın ve erkek herkese yardım etmek istedim."

Ronaldo'nun imzası öncesi Instagram'da 800 bin takipçisi olan Al Nassr, transferin tamamlanmasıyla birlikte 7.9 milyon takipçiye ulaştı.

'EŞSİZ BİR KONTRATI HAK ETTİM'

"Çoğu insan konuşuyor ama futbol hakkında hiçbir şey bilmiyorlar. Dünya Kupası'nda Suudi Arabistan'ın yaptığını gördük. Afrika ülkelerinin yaptıklarını da gördük. Bu ülkelerde futbolun gelişimine ve değişimine katkı yapmak, bazı şeyleri değiştirmelerine yardımcı olmak istiyorum. Buradaki futbol oldukça yarışmacı seviyede. Yarından itibaren takımla çalışmalara başlayacağım. Hocam şans verirse şans bulmak istiyorum. Futbolda birçok rekor kırmış 'eşsiz' bir oyuncu olarak 'eşsiz' bir kontratı hak ettiğimi düşünüyorum (gülerek). Al Nassr'da futbol oynayıp mutlu olmak istiyorum. Başkanım ve hocam burada benimle. İstediğim tek şey futbol oynamak."









RUDI GARCIA: ONUNLA ÇALIŞMAK BÜYÜK ONUR

İmza töreninde konuşan Al Nassr Teknik Direktörü Rudi Garcia, Ronaldo'nun örnek bir futbolcu olduğunun altını çizdi, "Çok mutluyum. Basın toplantısında bu kadar gazeteci olmasına çok şaşırdım. Maçlarımızdan sonra 3-4 gazeteci oluyor genelde. Ronaldo dünya futbol tarihindeki en iyi futbolculardan. Onunla çalışmak benim için büyük onur. Ligimiz için çok önemli bir isim. Onun buraya gelip bizimle oynaması fantastik bir olay. Kariyerimde çok fazla iyi oyuncuyla çalıştım. Ronaldo, çalışılması en kolay oyunculardan. Tecrübelerimizi paylaşarak kazanmaya çalışacağız. Ronaldo örnek bir futbolcu. Benim hedefim onu mutlu etmek, onun Al Nassr formasıyla mutlu olduğunu görmek istiyorum." dedi.









'ONURLU BİR ŞEKİLDE EMEKLİ OLACAĞIM'

Dünya futbolunun en önemli yıldızlarından Cristiano Ronaldo, 16 Kasım 2022'de ünlü televizyoncu Piers Morgan'a bir röportaj vermiş ve sonrasında da Manchester United'la yolları ayırmıştı. Ronaldo, Morgan'a, Suudi Arabistan'a transfer olma iddialarıyla ilgili olarak, "Onurlu bir şekilde emekli olacağım; ABD, Katar ya da Birleşik Arap Emirlikleri'nde değil" demişti.

Ancak aradan yaklaşık 1.5 ay geçtikten sonra Ronaldo, Suudi ekibi Al Nassr'la 2.5 yıllık sözleşmeye imzasını attı ve "Al Nassr'ın projesi beni büyüledi" dedi. Kontratından senelik 200 milyon Euro kazanacak CR7, kulübün Instagram hesabını da adeta uçurdu. Onun öncesinde Al Nassr'ın takipçi sayısı 800 bin civarındayken, bugün 7.9 milyona ulaştı.

FORMALARI YOK SATIYOR

Kariyerine artık Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam edecek olan Cristiano Ronaldo, daha maça çıkmadan saha dışında kulübüne kazandırmaya başladı. 2.5 yıllık anlaşma karşılığında senelik 200 milyon Euro kazanacak CR7'nin formalarına taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Futbolseverler, 7 numaralı Ronaldo formalarına sahip olabilmek için cüzdanlarından 100 Dolar çıkarıyor. Bu arada Real Madrid'li Luka Modric'ten olumsuz yanıt alan Al Nassr'ın, PSG'den Sergio Ramos'u transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği öğrenildi.









Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'daki kontratı:

200 milyon Euro/1 Yılda

16.6 milyon Euro/1 Ayda

3.8 milyon Euro/1 Haftada

23.150 Euro/1 Günde

386 Euro/1 dakikada

6.5 Euro/1 saniyede







