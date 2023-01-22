Cristiano Ronaldo ilk maçına çıktı! İşte istatistikleri...

2022 yılının en sansasyonel isimlerinden biri olan Cristiano Ronaldo, Katar düzenlenen Dünya Kupası öncesinde kulübü Manchester United'la çok ciddi sorunlar yaşamıştı. Teknik direktör Erik ten Hag ile yönetim hakkında oldukça sert sözler söylediği bir röportaj veren, hatta kulübü tarafından ihanete uğradığını söyleyen 37 yaşındaki futbolcunun geleceği merak ediliyordu.

İspat peşindeydi, yapamadı

CR7, Portekiz Milli Takımı'yla birlikte Dünya Kupası kampındayken Manchester United, Ronaldo ile olan sözleşmenin karşılıklı anlaşarak feshedildiğini duyurmuştu. Katar'daki dev turnuvaya tek kulüpsüz oyuncu olarak başlayn Portekizli süperstarın umudu çok fazlaydı. Dünya Kupası'nda atacağı gollerle yeniden ispat peşinde olan tecrübeli oyuncu çok da hayal ettiği gibi bir turnuva geçiremedi. Çeyrek finalde Dünya Kupası'na veda eden ve sadece 1 kez gol sevinci yaşayabilen Ronaldo turnuva sırasında verdiği maç sonu röportajında Al Nassr ile anlaştığına dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını söylemişti.





500 milyon Euro'luk imza

Geçtiğimiz yıllarda vermiş olduğu bir röportajda da 'Katar, Dubai ya da ABD'ye gitmeyeceğim. Kariyerimi zirvede tamamlamak istiyorum" şeklinde ifadeler kullanan deneyimli futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı çok konuşuldu ancak 2022'nin son saatlerinde Al Nassr, Ronaldo'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Suudi Arabistan temsilcisiyle senelik 200 milyon Euro'dan 2.5 yıllık sözleşmeye imza atan CR7 dünya futbol tarihinin en flaş transferlerinden birisi olarak kayıtlara geçti.

İlk maçında ezeli rakibiyle karşılaştı

Sarı-Lacivertliler'le ilk maçına Ronaldo, ezeli rakibi Lionel Messi karşısında çıktı. Gösteri maçında AL Nassr ile Al Hilal karması, Fransız devi PSG ile karşılaştı. Ronaldo'nun 2, Messi'nin de 1 gol attığı tarihi maçı PSG 5-4 kazandı. İngiltere'den kalan iki maçlık cezası nedeniyle Al Nassr'ın ligde oynadığı Al Taee ile Al Shabab karşılaşmalarında forma giyemeyen 37 yaşındaki futbolcu bugün ilk kez Suudi Ligi'nde sahaya çıktı.

25 bin kişi izledi

Al İttifaq karşısında maça 11'de kaptan olarak çıkan Portekizli yıldız ilk maçından galibiyetle ayrıldı. Al Nassr, eski Beşiktaşlı Anderson Talisca'nın attığı golle 1-0 kazandı. 90 dakika sahada kalan Ronaldo ise ilk sınavında bekleneni veremedi. Mrsool Park'ta oynanan ve yaklaşık 25 bin kişinin izlediği maçta CR7 girdiği 5 ikili mücadelenin sadece 1'inden galip ayrıldı.

40 kez topla buluşabilen tecrübeli oyuncu 8 kez top kaybı yaptığı maçı 1'i isabetli olmak üzere 2 şutla tamamladı. Eski günlerinden uzak bir görüntü çizen 37 yaşındaki futbolcunun gelecekteki maçlarda nasıl bir oyun ortaya koyacağı merak konusu.

1-0 kazanan Al Nassr 1 maç eksiğine rağmen 16 takımlı Pro Lig'de 33 puanla zirvede yer alıyor.



