Cristiano Ronaldo ile Wayne Rooney arasındaki atışma devam ediyor!

Manchester United'da 2003-2009 yılları arasında birilikte forma giyen Cristiano Ronaldo ve Wayne Rooney haftayı birbirlerine göndermelerde bulunarak geçirdi.

İngiltere Championship'te 23. sırada bulunan Derby County'yi çalıştıran Wayne Rooney, geçtiğimiz hafta sonu Sky Sports'ta yayınlanan programa katılarak Manchester United'ın durumuyla ilgili yorumlar yapmıştı.

Manchester United'ın Cristiano Ronaldo'yu transfer etmesinin hata olduğunu söyleyen Rooney; "Cristiano ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde goller attı, hat-trick yaptı ama artık eskisi gibi değil, bu bir gerçek. Takımın daha fazlasına ihtiyacı var. Geleceğe doğru adım atması daha doğru olurdu. Manchester United'ı canlandırmak için genç ve başarıya aç oyuncular seçilmeli. Bu, Cristiano Ronaldo değil." dedi.

Programın bir diğer konuğu olan Liverpool efsanesi Jamie Carragher ise konuyla ilgili; "Ronaldo'yu transfer etmek büyük bir hataydı. Bunu ilk gün de söylemiştim. United'ın Ronaldo'ya ihtiyacı yok." dedi.

RONALDO: İKİ KISKANÇ

Hürriyet'in haberine göre programın ardından Instagram hesabına stüdyodan fotoğraf paylaşan Rooney'ye eski takım arkadaşı Ronaldo'dan cevap geldi. Rooney'nin paylaşımına yorum yapan Ronaldo; "İki kıskanç" yazarak iki eski futbolcunun kendisini kıskandığını iddia etti.

ROONEY: DÜNYADA ONU KISKANMAYAN KİMSE YOKTUR, MESSI HARİÇ

Derby County teknik direktörü Rooney'ye maç haftası öncesi düzenlediği basın toplantısında Ronaldo'nun 'kıskanç' yorumu soruldu.

Rooney şu yanıtı verdi: Dünyada Ronaldo'yu kıskanmayan bir futbolcu yoktur. Kariyeri, kazandığı kupalar, attığı goller, parası, karın kasları... Bence Messi hariç her futbolcu Ronaldo'yu kıskanıyordur."

RONALDO'NUN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

12 yıl sonra Manchester United'a geri dönen Cristiano Ronaldo, çıktığı 24 Premier Lig maçında 12 gol atıp 3 asist yaptı. 7 Şampiyonlar Ligi maçında 6 gol attı. 37 yaşındaki Portekizli yıldız Manchester United formasıyla çıktığı 32 resmi maçta 18 gol ve 3 asistle mücadele etti.

RONALDO VE ROONEY KARŞILAŞTIRMASI

6 yıl beraber forma giyen Ronaldo ve Rooney'nin kulüp kariyerlerine göz atalım.

Sporting, Manchester United(2 dönem), Real Madrid ve Juventus formaları giyen Cristiano Ronaldo toplam 927 maça çıkıp 692 gol attı, 231 de asist yaptı. Portekizli yıldız 37 yaşında üst seviye oynamaya devam ediyor.

Manchester United, Everton, DC United ve Derby County formaları giyen Wayne Rooney ise çıktığı 764 maçta 313 gol atıp 168 asist yaptı. İngiliz efsane 35 yaşında futbolu bıraktı.