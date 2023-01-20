Lionel Messi'li PSG ile Cristiano Ronaldo'lu Al Nassr/Al Hilal Karması; Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Fahd Stadyumu'nda karşı karşıya geldiler. Tarihe geçecek mücadeleyi PSG, 5-4 kazanmayı başarsa da Messi ve Cristiano Ronaldo'nun performansları geceye damga vurdu.

PSG'yi galibiyete taşıyan golleri; 3. dakikada Lionel Messi, 43. dakikada Marquinhos, 53. dakikada Sergio Ramos, 60. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe ve 78. dakikada Hugo Ekitike atarken Al Nassr/Al Hilal Karması'nın gollerini; 34. dakikada penaltıdan ve 45+6. dakikada Cristiano Ronaldo, 56. dakikada Hyun Soo Jang, 90+4. dakikada Anderson Talisca kaydetti. İki süperstar, 6 Mayıs 2018'den sonra ilk kez aynı maçta karşılıklı gol atarlarken futbol dünyasına eşsiz bir anı bıraktılar.





Cristiano Ronaldo, iki golle oynadığı Riyad'daki mücadelede Maçın Oyuncusu Ödülü'nün de sahibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Mücadeleye PSG; Navas, Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat, Fabian Ruiz, Soler, Sanches, Neymar, Messi, Mbappe ilk 11'i ile başlarken Al Nassr/Al Hilal Karması ise Al Owais, Hyun Soo, Al Ghannam, Al Bulayhi, Abdulhamid, Luiz Gustavo, Muhammed Kanno, Matheus, Carrillo, Anderson Talisca, Cristiano Ronaldo ilk 11'i ile sahaya çıktı.

AÇILIŞI YAPTI

GOL | 3. dakikada Neymar'ın savunma arkasına pasına hareketlenen Lionel Messi, ceza sahası içi sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşla PSG'yi öne geçirdi: 1-0.





NAVAS İZİN VERMEDİ

6. dakikada savunma arkasına hareketlenen Cristiano Ronaldo'nun uygun pozisyonda sol ayağıyla yaptığı vuruşu Keylor Navas çıkardı.

RONALDO PENALTIYI ALDI

PENALTI | 32. dakikada Al Nassr/Al Hilal Karması'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşu adına yükselen Cristiano Ronaldo'ya Keylor Navas'ın müdahalesi sonrası Al Nassr/Al Hilal Karması, penaltı kazandı.





GOL | 34. dakikada Al Nassr/Al Hilal Karması, Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1.





6 MAYIS 2018'DEN SONRA İLK KEZ

İki yıldız, son olarak aynı maçta gol attıklarında takvimler 6 Mayıs 2018'i gösteriyordu. Barcelona'nın sahasında Real Madrid ile 2-2 berabere kaldığı mücadelede Cristiano Ronaldo, 14. dakiakda golünü atarken Lionel Messi, 52. dakikada kendisine cevap vermişti.

DİREKT KIRMIZI!

39. dakikada Al Nassr/Al Hilal Karması'nın tehlikeli gelişen atağında Salem Al Dawsari'yi düşüren Juan Bernat, direkt kırmızı kart görerek PSG'yi 10 kişi bıraktı.

PSG YENİDEN ÖNDE

GOL | 43. dakikada Kylian Mbappe'nin ortasına ön direkte vuruşunu yapan Marquinhos, PSG'yi yeniden öne geçirdi: 2-1.

45. dakikada çok etkili gelen PSG'de Lionel Messi'nin pasında Kylian Mbappe'nin sol çaprazdan karşı karşıya yaptığı vuruşu kaleci Mohammed Al Owais çıkardı.





BİR PENALTI KARARI DA PSG İÇİN

PENALTI | 45+2. dakikada Ali Albulayhi'nin müdahalesi ile Neymar yerde kalırken VAR incelemesi sonucunda PSG penaltı kazandı.

NEYMAR KAÇIRDI

PENALTI KAÇTI | 45+3. dakikada PSG'de Neymar'ın penaltı vuruşu kaleci Mohammed Al Owais'te kaldı.

RONALDO YİNE SAHNEDE

GOL | 45+6. dakikada Saud Abdul Hamid'in sol kanattan ortasında Cristiano Ronaldo'nun kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa hareketlenen Cristiano Ronaldo, takımına eşitliği getirdi: 2-2.

GOL YAĞMURU SÜRÜYOR

GOL | 56. dakikada Al Nassr/Al Hilal Karması'nın sağ kanattan Gonzalo Martinez ile kullandığı kornerde ön direkte Hyun Soo Jang'in yaptığı kafa vuruşu skoru bir kez daha eşitledi: 3-3.





BİR PENALTI DAHA

PENALTI | 59. dakikada Neymar'ın ceza sahasına çevirdiği topta Lionel Messi'nin vuruşunda Ali Albulayhi, topa elle dokundu ve maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

GOL | 60. dakikada penaltı vuruşunda Kylian Mbappe, Fransız ekibini yeniden öne geçirdi: 4-3.





YILDIZLAR KENARA GELDİ

Al Nassr/Al Hilal Karması'nda iki gol atan Cristiano Ronaldo, 61. dakikada yerini Matheus Pereira'ya bıraktı. Aynı anda 62. dakika itibariyle de PSG'nin yıldızları Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar kenara geldiler.

74. dakikada Al Nassr/Al Hilal Karması'nda Anderson Talisca'nın pasına hareketlenen Andre Carillo'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruş, auta gitti.

GOL | 78. dakikada hızlı gelişen PSG atağında Ismael Gharbi'nin pasında orta sahadan aldığı topla ilerleyen Hugo Ekitike, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda farkı 2'ye çıkardı: 5-3.





TALISCA BİLDİĞİMİZ GİBİ

GOL | 90+4. dakikada Anderson Talisca, ceza sahası dışında topla buluşup rakibinden sıyrıldı ve ceza alanı dışından sol ayağıyla sert bir vuruş yaparak farkı 1'e indirdi: 5-4.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve PSG, mücadeleden 5-4'lük sonuçla galip ayrıldı.





PENALTI ESNASINDA YAŞANAN DİYALOG

İlk yarının son anlarında PSG bir penaltı kazandı. Bu dakikada Neymar ile Lionel Messi arasında yaşanan diyalog ise dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Brezilyalı yıldız topu eline alarak Messi'ye penaltıyı atıp, atmak istemediğini sordu. Arjantinli yıldız ise penaltıyı kullanmak istemedi ve Nemyar'a bıraktı.

Topun başına geçen Neymar'ın vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

PSG'YE YOUTUBE ŞOKU

Fransız kulübü karşılaşmayı aynı zamanda resmi Youtube yayını üzerinden de canlı olarak yayınladı. Mücadele, Youtube'da büyük bir izleyici kitlesine ulaştı. Karşılaşmanın 60. dakikasında PSG'de Lionel Messi, Riyad All Star'da ise Cristiano Ronaldo oyundan çıktı.

İşte bu dakikadan sonra PSG'nin Youtube canlı yayını aynı anda 350 binden fazla izleyici kaybetti. Binlerce insan iki süperstarın oyundan çıkmasının ardından yayını kapattı.