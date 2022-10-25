Cristiano Ronaldo ile kritik görüşme

Manchester United'da Cristiano Ronaldo krizi çözülüyor. Tottenham maçında oyuna girmek istemediği gerekçesiyle kadro dışı bırakılan Ronaldo, Chelsea maçının kadrosuna alınmamıştı.
Portekizli yıldızla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ronaldo, Manchester United'ın Avrupa Ligi'nde oynayacağı Sheriff maçı hazırlıklarında takımla birlikte yer aldı.
Times gazetesinin haberine göre, Manchester United'da antrenmanlara geri dönen Ronaldo ile menajer Erik ten Hag arasında görüşme gerçekleşti.
İngiliz basını, Erik ten Hag'ın bu görüşmede Ronaldo'yu kazanmaya çalışacağı vurgulanmıştı. Hollandalı teknik direktörün Ronaldo krizini çözüp, Portekizli yıldızı takımın önemli bir parçası olduğuna ikna etmek istediği ön plana çıktı.
Antrenmanlara geri dönen Cristiano Ronaldo'nun Sheriff maçı kadrosunda yer alacağı konuşuluyor.
(NTV Spor)