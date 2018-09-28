Cristiano Ronaldo ile ilgili şok iddia! Tecavüz...

Alman Der Spiegel dergisinin Football Leaks belgelerine dayandırarak 1,5 yıl evvel ortaya çıkardığı Cristiano Ronaldo hakkındaki tecavüz iddialarıyla alakalı bugün gündem yaratacak bir açıklama geldi.

2009 yılında Portekizli süperstarın tecavüzüne uğradığı iddia edilen 34 yaşındaki Birleşik Amerikalı Kathryn Mayorga, dergiye yaptığı açıklamada Ronaldo'yla Las Vegas'ta yaşadıkları o geceyi anlattı.

"Ters ilişkiye zorladı"

Mayorga, dünyaca ünlü futbolcunun kendisini bir otel odasında ters ilişkiye zorladığını öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

"Bana canımın acıyıp acımadığını sordu. Sonrasında dizlerinin üstüne çöktü ve '%99 oranında iyi bir insanım ancak kalan %1 hariç.' dedi."

Ronaldo'dan sus payı!

Ronaldo, daha önce önce yaptığı açıklamada suçlamaları reddederken ilişkinin tamamı ile Mayorga'nın rızası sonucu gerçekleştiğini söylemişti.

Der Spiegel dergisinde yer alan haberde ise Ronaldo'nun Mayorga'ya bu olay hakkında konuşmaması için 375 bin dolar ödediği yazılmıştı. Dergi, Mayorga'nın avukatının şu anda söz konusu anlaşmanın hukuki bir geçerliliğinin olup olmadığı konusunda çalışmakta olduğunu belirtti.

Yunus DİLBER / fanatik.com.tr